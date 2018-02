Dialogue avec les syndicats : Les initiatives se multiplient

La sagesse et la raison finiront-elles par l’emporter ? Trouver un terrain d’entente à même d’apaiser le front social caractérisé par des protestations syndicales relevant de plusieurs secteurs d’activité n’est pas du domaine de l’impossible. Et pour cause, le sens de l’écoute et la promotion du dialogue sont deux facteurs que le gouvernement a érigés en vertus, à travers l’implication de plusieurs départements ministériels.

En effet, pas plus tard que mardi, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a réaffirmé le fait que les «portes du dialogue resteront ouvertes» en vue de trouver des solutions aux revendications sociales.

Lors d’une conférence de presse au terme de sa visite au salon de la sécurité routière, M. Nouredine Bedoui qui s’est exprimé à propos des contestations dans certains secteurs à l’instar de celui de la Santé, a en effet, mis en avant que «le dialogue reste un principe fondamental que nous adoptons étant préconisé par le président de la République, pour parvenir à des solutions».

Le ministre et après avoir rappelé les commissions ayant été installées dernièrement et qui œuvrent au niveau des différents secteurs à «la concrétisation progressive des aspirations de ces catégories sociales», a insisté dans ce contexte sur l’importance et «la nécessité d’opter pour le dialogue, d’autant a-t-il assuré, que les pouvoirs publics sont ouverts à toutes les propositions».

Evoquant les rassemblements organisés lundi par les médecins résidents, le ministre de l’Intérieur avait pour rappel affirmé qu’en dépit de l’interdiction des marches à Alger, et «par respect pour nos enfants scolarisés, étudiants et médecins, nous avons évité ce à quoi certains tentent de parvenir», signalant que «certaines parties veulent déstabiliser le pays». Le ministre qui relève que «la priorité des pouvoirs publics est la sauvegarde de la sécurité de l’Algérie», insiste sur le fait que «toutes les catégories de la société doivent respecter les lois de la République et les appliquer». Et d’ajouter ensuite : «Nous œuvrerons par la force de nos institutions et de notre constitution afin de ne pas revivre les situations que nous avons vécues par le passé». Il mettra en relief, également, que «l’Etat Algérien —malgré la conjoncture économique difficile qu’il traverse— ne renoncera jamais à son caractère social et poursuivra la réalisation des projets économiques au service du citoyen».



Le ministre du Travail appelle à faire prévaloir l’intérêt général



Précédemment, soit le 12 de février courant, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a appelé les enseignants grévistes à mettre fin à leur mouvement de grève et à faire prévaloir le dialogue «pour l’intérêt des élèves et du pays». «Nous avons demandé aux représentants du syndicat de faire prévaloir le dialogue et de placer l’intérêt des élèves et du pays au-dessus de toute considération», a déclaré M. Mourad Zemali. Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), tout en soulignant que la chambre basse du Parlement «ne peut pas se substituer aux instances ministérielles compétentes pour mener le dialogue actuellement en cours avec les médecins résidents», et que «l’APN n’a pas les moyens matériels pour mener le dialogue», a cependant «salué le dialogue en cours tout en se disant convaincu qu’il aboutira à des résultats satisfaisants pour les médecins et pour l’Etat algérien». Cela dit et au sujet de sa rencontre lundi avec les médecins résidents, M. Saïd Bouhadja a souligné que celle-ci est en fait intervenue «pour répondre à la volonté d’un groupe parlementaire ». Toujours au niveau de l’APN, le président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle, Mohamed Bouabdallah, a appelé récemment tous les acteurs à engager un «dialogue franc et continu».



Les groupes parlementaires à l’APN saluent la main tendue par les pouvoirs publics



«Les mouvements qui secouent certains secteurs ont pris une orientation injustifiée, bien que l’exercice du droit syndical soit garanti par la Constitution», ont déclaré les groupes parlementaires des partis du Front de Libération nationale (FLN), du Rassemblement national démocratique (RND), de Tajamoue Amel El-Djazair (TAJ) et du Mouvement populaire algérien (MPA) ainsi que celui des Indépendants - appelant les grévistes à «faire preuve de sagesse, à mettre un terme à la grève ouverte. Aussi et après avoir exprimé leur «soutien aux positions du gouvernement», ces groupes ont exhorté le gouvernement à «agir avec rigueur et à ne pas céder aux provocations qui vont à l’encontre du principe de l’égalité entre toutes les catégories sociales et entravent la bonne prise en charge des revendications légitimes».

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, a reçu des représentants de partenaires sociaux, de groupes parlementaires, ainsi que des juristes, pour discuter des derniers développements du secteur, affirmant qu’elle poursuivra la politique du dialogue avec le partenaire social, a indiqué un communiqué du ministère. Mme Benghebrit a rencontré les promoteurs d’une initiative lancée par des imams et des juristes et proposant la tenue d’une rencontre entre les représentants du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), et de la tutelle, dimanche prochain, en vue de parvenir à une solution concernant la grève ouverte enclenchée par le syndicat depuis le 30 novembre dernier. La ministre a affirmé qu’elle était «disposée à rencontrer le bureau national du CNAPESTE, à condition de suspendre la grève».

Le coordinateur national du CNAPESTE, Salim Oualha, a affirmé que le syndicat «ne rejette aucune médiation quelle qu’elle soit», et approuve cette rencontre qui «doit examiner en profondeur les questions soulevées, et ne pas sortir avec des solutions conjoncturelles».

Soraya Guemmouri

----------------------///////////////////

Les groupes parlementaires au conseil de la nation appellent au respect des lois

Par ailleurs, les groupes parlementaires du Conseil de la nation du tiers présidentiel, du parti du FLN et du RND, ont appelé, hier, à «faire prévaloir l’intérêt suprême du pays», estimant que les revendications soulevées doivent être exprimées «dans le respect des lois de la République».

Dans un communiqué commun, les groupes parlementaires ont dit «suivre avec intérêt les mouvements de revendication survenus sur la scène nationale», qui doivent se faire «dans le respect des intérêt de toutes les parties, tout en veillant à tenir compte de ses capacités actuelles, loin de toute politique d’escalade aux retombées fâcheuses». L’État, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «n’a pas renoncé et ne renoncera point au volet social et à son devoir de protéger ses citoyens, et garantir leur droits légitimes dans le cadre de l’équité et de la justice sociales», ont-ils affirmé.

Ces groupes parlementaires, qui disent comprendre certaines préoccupations soulevées, estiment que ces revendications doivent être exprimées dans le «respect des lois, en prônant la voie du dialogue et en œuvrant à la recherche de solutions idoines».

Apres avoir réaffirmé leur «soutien absolu» au programme du Président de la République et leur «appui total» au gouvernement, ils se sont dits convaincus de la volonté de l’exécutif «d’œuvrer à une prise en charge adéquate de ces préoccupations». Les trois groupes parlementaires, qui ont invité les ministères concernés à être à l’écoute et à prôner le dialogue, ont estimé que «l’engagement pris pour la mise en œuvre du programme du Président de la République, ayant permis à l’Algérie de relever plusieurs défis, et à leur tête le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, exige l’adhésion à ce programme et l’appui de ses objectifs nationaux», d’où la nécessité de «classer les priorités pour faire face aux multiples défis auxquels le pays est confronté».

----------------/////////////////////

Sit-in de l’intersyndicale partiellement suivi

Une douzaine de syndicats regroupés au sein de l’Intersyndicale autonome issus de plusieurs secteurs (Santé, Education, Formation professionnelle, Postes et télécommunications) ont observé, hier, des sit-in au niveau de différentes wilayas du pays. Ce mouvement de protestation a été décidé, à l’issue d’une réunion tenue samedi dernier, par les structures syndicales qui composent l’Intersyndicale, au siège de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF).

Cette grève nationale d’une journée qui a été partiellement suivie et diffère d’une wilaya à une autre, est motivée par une séries de revendications, notamment la révision de la grille des salaires, la revalorisation du point indiciaire dans la fonction publique, la mise en place d’un «système indemnitaire attractif» et le maintien du droit à la retraite anticipée. L’association des syndicats aux discussions sur le code du travail et la défense des libertés syndicales, figure, également, dans la plateforme des revendications de l’intersyndicale. Les syndicats autonomes estiment que le pouvoir d’achat des salariés qu’ils représentent a beaucoup diminué et leurs revenus doivent ainsi être ajustés selon le rythme de l’inflation qui ne cesse d’augmenter. Les syndicats de l’Education, ajoutent à ces revendications qu’ils adoptent entièrement, celles relatives à leur secteur, comme, par exemple, le statut particulier 12-240, la revalorisation des heures supplémentaires, l’amélioration des conditions de travail des corps communs, la révision de la décision ministérielle relative aux examens professionnels et la consécration de suffisamment de postes à toutes les catégories pour plus d’égalité. Il faut savoir que les représentants des cinq syndicats que compte la coordination syndicale de l’Education, à savoir l’Unpef, le Snapest, le SNTE, le Satef et le Cela, se sont réunis, récemment, pour faire le point sur «la situation socioprofessionnelle que vivent les travailleurs du secteur de l’Education.

En effet, plusieurs revendications ont été formulées, dont celles relatives à l’adoption d’un régime indemnitaire incitatif, la révision de la grille salariale en fonction de l’inflation, l’attachement aux revendications soulevées dans le cadre de l’intersyndicale, la révision de la loi fondamentale du secteur de l’Education, l’application immédiate de la décision présidentielle de revalorisation des diplômes DEUA et licence, la création d’un nombre suffisant de postes pour tous les grades et l’augmentation de la rémunération des heures supplémentaires.

Par ailleurs, la grève des médecins résidents entamée depuis novembre dernier se poursuit toujours et le collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) insiste sur l’impératif de trouver des solutions urgentes à leurs préoccupations restées en suspens depuis 2011, liées principalement à la suppression du caractère obligatoire du service civil, au service national, à l’amélioration des conditions de travail et à la formation.

Notons enfin, qu’il a été décidé que ce mouvement de protestation sera suivie par deux jours de débrayage les 21 et 22 février, auxquels a appelé l’Intersyndicale de l’Education, pour les mêmes revendications socioprofessionnelles.

Kamélia Hadjib

----------------/////////////////////

A Alger, à l’Est et au Sud

Faible adhésion



Au niveau d’Alger, l’appel à la grève a été diversement observé au niveau des établissements éducatifs des communes du centre et de l’est de la capitale, comme El Harrach, Kouba, 1er mai et Belouizdad, avec un suivi «important» au niveau des lycées, «mitigé» dans les établissements de l’enseignement moyen et «faible» dans les écoles primaires. La grève à laquelle ont appelé cinq syndicats affiliés à l’intersyndicale du secteur de l’éducation a été observée par les enseignants des lycées Al Idrissi et Aissat Idir (place 1er mai) et à un degré moindre par leurs collègues du lycée Rouchai Boualem à Belouizdade et des CEM Abdelmalek Derbal à Kouba et Rédha Houhou à El Harrach. Par ailleurs, les élèves de l’école primaire Mohamed Hadjeres, du CEM Amine El Amoudi à Belfort (El Harrach) et de l’école primaire Saliha Bourebaba à Kouba ont suivi les cours normalement. La tournée effectuée par l’APS dans plusieurs établissements hospitaliers de la capitale a fait ressortir un déroulement normal du travail, notamment au niveau des polycliniques et établissements de proximité, exception faite de la polyclinique des Annasers où les praticiens ont répondu à l’appel tout en assurant le service minimum. S’agissant du secteur de la Poste, il a été relevé un fonctionnement normal dans la majorité des bureaux de postes. Le même constat est fait à l’Est du pays. A Constantine des centaines d’adhérents de l’intersyndical ont organisé un sit-in devant le siège de la wilaya où a été lu le communiqué sanctionnant la dernière réunion de ce collectif syndical et où ont été scandés des slogans sur «le droit à la retraite proportionnelle», «l’amendement du code du travail» et l’amélioration du pouvoir d’achat». Une action similaire a été organisée à M’sila devant le siège de la wilaya par les travailleurs adhérents au même collectif auxquels se sont joints des étudiants de l’Ecole normale supérieur (ENS) de Boussaâda. A Annaba la grève a été diversement suivi par les travailleurs relevant des secteurs de l’éducation, de la formation et de l’enseignement professionnels, de la santé et de l’enseignement supérieur. Des dizaines d’employés à leur tête les personnels de l’éducation et de la formation professionnelle se sont rassemblés devant le siège de la wilaya où ils ont lu une plateforme de revendications socio-professionnelles et déclaré le maintien de leur mouvement de protestation jusqu’à satisfaction de leurs revendications. A Bordj Bouarreridj, et en dehors du secteur de l’éducation, l’appel à la grève n’a enregistré aucun écho. En dépit du suivi mitigé d’une wilaya à une autre dans le secteur de l’éducation, plusieurs parents d’élèves rencontrés par les journalistes de l’APS ont appelé à ne pas prendre les élèves en otage exprimant leur inquiétude concernant l’avenir de leurs enfants. Au Sud du pays, l’appel à cette grève unifiée a été diversement suivi. Dans les wilaya d’Adrar, Illizi, Ouargla et Laghouat c’est principalement les travailleurs de l’éducation qui ont organisé des sit-in devant les sièges de wilayas lors desquels ils ont réitéré leurs revendications avant de se dispersés dans le calme.

----------------/////////////////////

Tizi Ouzou

Timidement



La grève à laquelle a appelé l’intersyndicale a été diversement suivie hier à Tizi-Ouzou par les secteurs concernés par ce mot d’ordre, notamment la fonction publique, la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, la Poste et la Sonelgaz.

Ce débrayage qui a été accompagné par un sit-in des représentants des syndicats membres de l’intersyndicale devant le siège de la wilaya vise, selon son initiateur à dénoncer «l’atteinte aux libertés et la dégradation du pouvoir d’achat», réclamer «le retrait de la nouvelle loi sur la retraite et demander une participation effective à l’élaboration du projet de Code du travail», selon un membre de cette instance syndicale.

Concerné par ce mouvement, le secteur de l’éducation a enregistré un suivi plus que timide ne dépassant pas les 6%, selon la direction locale de l’éducation soulagée par ce non suivi de cette grève par les enseignants et autres personnels du même secteur, un secteur qui a souffert récemment d’une grève de plus de deux mois ayant paralysée plusieurs lycées de la wilaya. Les autres secteurs, l’activité s’est poursuivie normalement à l’instar des mairies, les bureaux de poste, la Sonelgaz et autres. Concernant le sit-in qui a été organisé devant le siège de la wilaya, celui-ci n’a pas aussi drainé des foules.

Bel. Adrar