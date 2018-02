PrÃ©servation de la stabilitÃ©, M. Zitouni : Â«l'intÃ©rÃªt suprÃªme du pays au-dessus de toutÂ»

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a appelé à «poursuivre le processus d'édification et à faire prévaloir l'intérêt suprême en vue de relever les défis auxquels le pays est confronté». M. Zitouni a indiqué que «le serment donné aux martyrs et moudjahidine incite les générations de l'indépendance à poursuivre le processus d'édification et de préservation de la stabilité et à aplanir les difficultés en vue de placer l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute considération». Le ministre a estimé, en outre, que la célébration de la journée nationale du Chahid était «l'occasion d'asseoir des liens entre les générations et rappeler aux jeunes les sacrifices de leurs aïeux, afin d'en tirer les enseignements et suivre leur exemple», rappelant que cette célébration «est un hommage rendu aux sacrifices consentis par un million et demi de martyrs pour l'indépendance». Le peuple algérien «se remémore, à travers la célébration de cette journée, les sacrifices et les plaies, afin d'établir un lien entre le passé et l'avenir, et consacrer la valeur des chouhada et leurs énormes sacrifices», a-t-il dit. «La véritable signification de cette journée consiste à se remémorer les jours de la Révolution et les sacrifices consentis pour libérer ce peuple du joug colonial et lui permettre de vivre dans la souveraineté et la dignité», a ajouté le ministre.

Les députés adressent une lettre de reconnaissance au Président de la République



M. Zitouni a salué «les réalisations obtenues grâce au programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika».

A cet effet, les députés ont adressé, à l'occasion, une lettre de reconnaissance et de considération au Président de la République, dans laquelle ils ont salué «les qualités et les actions du Chef de l'Etat, notamment durant la guerre de Libération nationale, ainsi que son rôle en vue d'éteindre le feu de la fitna (discorde) dans le pays durant la décennie» noire, mettant en exergue l'importance de la politique de réconciliation nationale.

Ils ont également salué «les réalisations obtenues, sous la direction éclairée du Président Bouteflika, au niveau national et la place retrouvée de l'Algérie sur la scène internationale». (APS)