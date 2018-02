6e anniversaire du dÃ©cÃ¨s dâ€™Abdelhamid Mehri : Un homme d'Ã©tat et un politicien de valeur

Abdelhamid Mehri (1926-2012) l’homme d’Etat et le politicien avait «les qualités d’un leader», a considéré hier à Constantine Lahcen Ghediri, de l’université Alger 2. Au cours d’une conférence, organisée à l’université Constantine 2 dans le cadre de la commémoration du 6e anniversaire de la mort d’Abdelhamid Mehri, l'universitaire a précisé qu’Abdelhamid Mehri «a été nourri d’amour et de militantisme pour sa patrie et s’est engagé à l’âge de 14 ans à défendre la cause algérienne». Devant un parterre d’enseignants et d’étudiants, M. Ghediri a affirmé que cet homme d'Etat et ce politicien avait œuvré à faire «entendre la voix de l’Algérie et la souffrance du peuple algérien sous le joug colonial», dans ses déplacements en Tunisie, en Egypte, en Syrie et à travers plusieurs pays arabes. Le conférencier a également évoqué le rôle du défunt Abdelhamid Mehri dans l’édification de l’Algérie indépendante à travers ses postes de responsabilités. Pour le moudjahid Mohamed Raïs, Abdelhamid Mehri était «un homme humble et intelligent». «Mehri maîtrisait plusieurs langues et disposait des qualités d’un grand leader. Il était simple, intelligent, dynamique et convaincant dans ses discours», a-t-il témoigné. Pour Mohamed El Hadi Latrèche, recteur de l’université Constantine 2, baptisée au nom d’Abdelhamid Mehri, la commémoration de la disparition de l’homme d’Etat et du politicien, vise à «consolider les liens entre les générations» et «à faire connaître le parcours d’une figure emblématique» du pays. (APS)