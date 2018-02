AssemblÃ©e parlementaire de la MÃ©diterranÃ©e : Une dÃ©lÃ©gation des deux chambres Ã  Bucarest

Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part aux travaux de la 12e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) qui se tiendra les 15 et 16 février à Bucarest (Roumanie), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. Les participants à cette rencontre auront à examiner plusieurs projets de décisions et recommandations des commissions de l'APM sur «la lutte contre le terrorisme en Méditerranée, les développements politiques et sécuritaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et la facilitation des échanges commerciaux et l'appui à l'investissement», ajoute la même source. La délégation parlementaire algérienne est composée du président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale au Conseil de la nation, Mohamed Zakaria, du sénateur Mohamed Lazâar et de deux membres de l'APN, Abdelmadjid Dennouni et Ammar Moussi. (APS)