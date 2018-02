Oran : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau de trafic de stupÃ©fiants et saisie de 4,5 qx de kif traitÃ©

Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont démantelé, cette semaine, un réseau de trafic international de stupéfiants, lors d’une opération d’envergure qui s'est soldée par l’arrestation de 13 narcotrafiquants et la saisie d’environ 4,5 quintaux de kif traité, a-t-on appris hier auprès de ce corps sécuritaire. Cette opération a été effectuée sur la base d’informations parvenues aux gendarmes enquêteurs de la brigade territoriale de Messerghine, a indiqué la même source, signalant que des mouvements suspects ont été remarqués dans l’une des fermes de la localité. Les enquêteurs ont mis un dispositif pour assurer un suivi permanent de ce réseau activant sur l’axe partant des frontières ouest vers différentes régions, dans l’est du pays, notamment. Cette opération a permis également la saisie de 7 véhicules, dont un camion aménagé pour le transport de la drogue, 25 téléphones mobiles et une somme de 1 million de DA, constituant une partie des recettes de cette activité criminelle. Une moto grosse cylindrée, servant d'éclaireur pour ouvrir la route et signaler les points de contrôles sécuritaires, a été saisie également. Au total, environ 10 quintaux de kif traité ont été saisis et un nombre de réseaux activant dans le trafic des stupéfiants démantelés, lors d’opérations distinctes, par les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Oran, depuis le début de l’année en cours, a-t-on indiqué de même source. (APS)