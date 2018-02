MÃ©dÃ©a : Neuf casemates dÃ©truites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, hier, 9 casemates pour terroristes contenant un atelier de préparation d'explosifs, 16 mines de confection artisanale, une plaque photovoltaïque, des vivres, des couvertures et divers objets», précise un communiqué du MDN. D'autre part, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Oran et à Tlemcen (2e RM), 13 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à 4 quintaux et 71 kilogrammes, 6 véhicules, une motocyclette, ainsi qu'une somme d'argent liquide s'élevant à 420.000 DA». De leur côté, des détachements de l'ANP «ont saisi, en coordination avec les services des Douanes, lors de deux opérations distinctes, 105,2 kilogrammes de kif traité à Tamanrasset (6e RM) et 24,9 kilogrammes de la même substance à Tindouf (3e RM) détenus par 3 narcotrafiquants». Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et des Garde-frontières «ont intercepté à Tamanrasset (6e RM), 4 contrebandiers et saisi 3 camions, 17 tonnes de denrées alimentaires, 8.000 litres de carburants, 1.500 boîtes de biscuits et divers outils d'orpaillage», tandis que «26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar, Adrar et Laghouat». (APS)