PT : Nouvelle initiative politique

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a dévoilé, hier à Alger, la teneur de la nouvelle initiative, lancée par son parti visant à «trouver des solutions à la conjoncture socio-économique actuelle du pays».

«Cette initiative est une pétition, sous forme d'une lettre adressée au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lui demandant d'intervenir rapidement pour éviter de sombrer dans le chaos, vu la situation socio-économique actuelle du pays», a indiqué Mme Hanoune, à la réunion du bureau politique du PT. Les militants et les partisans de sa formation politique «s'attelleront, au niveau de toutes les wilayas, au recueillement de pas moins d'un million cinq cent mille (1,5 million) signatures, dans le cadre de cette pétition, qui propose plusieurs solutions, dont l'arrêt de la politique d'austérité, la prise en charge des aspirations des jeunes et la protection de la propriété collective de la Nation, notamment à travers l'interdiction de toute forme de privatisation et l'instauration de l'impôt sur la fortune (ISF)», a affirmé la SG du PT. Par ailleurs, le PT a salué les mesures prises récemment par le Président Bouteflika, citant «les décisions historiques consacrant l'amazighité», ainsi que «les décisions souveraines» ayant grandement contribué «à la préservation du pays contre ce qu'on appelle printemps arabe». S'agissant du front social, qui enregistre des mouvements de contestation dans certains secteurs, Mme Hanoune a appelé à faire prévaloir le dialogue et la concertation, pour la résolution des problèmes soulevés, prônant dans ce sens l'ouverture «d'un débat public» sur «la situation sociale», au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN).