Entretiens avec lâ€™envoyÃ© personnel du SG de lâ€™ONU pour le Sahara occidental : M. Messahel aujourdâ€™hui Ã  Berlin

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, se rendra, aujourd’hui à Berlin, où il aura des entretiens avec Horst Kohler, Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, dans le cadre du mandat confié à ce dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Kohler avait été reçu par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et s'était entretenu avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et le ministre des Affaires étrangères, lors de la tournée qu'il avait effectuée dans la région en octobre dernier, rappelle la même source.



Relance du processus de paix



Pour rappel, M. Kohler avait invité «les parties au conflit» à des «réunions séparées» dans la capitale allemande, Berlin, en janvier dernier. Cette invitation répond au souci du médiateur onusien de relancer le processus de paix dans l’impasse depuis 2012.

En effet, la dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset, aux États-Unis. Depuis, et en raison des entraves dressées par la partie marocaine, les négociations se sont trouvées au point mort. Une situation qui a poussé son prédécesseur Christopher Ross à la démission. En octobre dernier, M. Kohler, nommé en août dernier, avait entrepris une tournée dans la région, suivie, début janvier, par un déplacement au siège de l’UA, où il s’est réuni le 12 janvier dernier, successivement avec le commissaire de l’Union africaine à la paix et à la sécurité, le président de l’UA, Paul Kagamé, et le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki. Cette initiative, qui avait suscité l’ire du Maroc, peu enclin à souscrire à une démarche qui vise à intégrer l’UA dans le processus de recherche d’une solution au conflit, a été suivie d’une rencontre à Bruxelles avec la responsable de la diplomatie de l’Union européenne (UE), Federica Mogherini. L’objectif que semble s’être assigné l’émissaire onusien consiste à mobiliser tous les acteurs susceptibles de faire avancer le dossier et fédérer toutes les bonnes volontés, pour une solution définitive au conflit. Le chef de la diplomatie sahraouie avait du reste indiqué, lors d’une conférence de presse animée à Alger début février, que ces discussions séparées entamées par M. Kohler ont été lancées, «dans le cadre d’une nouvelle phase de sa mission et pour préparer une deuxième phase de discussions directes entre le Front Polisario et le Maroc». M. Kohler «a entrepris des démarches et des rencontres avec d’autres acteurs important (UA, membres du Conseil de sécurité), pour préparer le terrain à des négociations directes pour pouvoir sortir de l’impasse dans laquelle le Maroc a plongé le processus des Nations unies et de l’Union africaine». D’où l’acceptation par le chef de la diplomatie algérienne de l’invitation qui lui a été adressée pour se rendre à Berlin. Dans un communiqué rendu public le 22 janvier dernier, l’ONU avait annoncé que l’émissaire onusien avait «adressé des invitations au Secrétaire général du Front Polisario et au ministre marocain des Affaires étrangères, ainsi qu’aux ministres algérien et mauritanien des Affaires étrangères».

Côté sahraoui, une délégation a été reçue, trois jours plus tard à Berlin, par le nouvel envoyé spécial de l'ONU, avait ainsi indiqué Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD). «Il s'agit d'une nouvelle phase de discussions destinées à préparer une nouvelle phase de négociations directes» entre les deux parties, avait-il aussi précisé. À cette occasion, le chef de la diplomatie sahraouie avait également fait part de la disponibilité des Sahraouis à entamer des négociations directes avec le Maroc, pour mettre fin à l’occupation du Sahara occidental. Interrogé sur le contenu des contacts avec l’envoyé spécial du SG de l’ONU à Berlin, le conférencier dit qu’au cours de ces discussions séparées, la partie sahraouie a «réitéré à M. Kohler son engagement et son attachement» au plan de règlement onusien qui prévoit l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

En effet, indique le MAE sahraoui, «l’exercice seul par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et l’indépendance, seule voie reconnue par toutes les organisations internationales, peut satisfaire les conditions d’une solution juste durable».

