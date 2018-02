UniversitÃ© de Bouira : Ã©tudiants et enseignants rÃ©clament plus de sÃ©curitÃ©

Les étudiants et les enseignants de l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira ont dénoncé hier un climat «d’insécurité et d’instabilité» à l’intérieur du campus universitaire suite à une série d’actes d’agression et de mouvements de grève répétés enregistrés depuis novembre dernier. Une trentaine d’enseignants affiliés au Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) ont observé un sit-in devant le siège du rectorat pour «protester contre l’insécurité sévissant depuis des mois dans l’enceinte de l'université», ainsi que pour «réclamer d’autres droits relatifs notamment aux libertés syndicales et à l’amélioration des conditions de travail». Selon le président de la section locale du CNES, Outafat Youcef, l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira est «en proie à une insécurité et instabilité totale, née des exactions commises par des individus extras qui s’infiltrent à l’intérieur du campus pour agresser des étudiants et même des enseignants». Le 8 février dernier, un jeune étudiant a failli mourir après avoir été poignardé au cou par un extra en pleine cour, suite à un conflit entre deux personnes et une étudiante. L’étudiant agressé a été évacué à l’hôpital de Bouira puis à l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger «ces jours ne sont pas en danger», s'est réjoui M. Outafat. Plus d’un mois avant cet acte de violence, un groupe de jeunes extras s’est infiltré à l’intérieur de l’enceinte universitaire et ont agressé des étudiants du département de langue et culture amazighes. Une jeune fille a été attaquée à l’aide de sabres. Elle a été blessée lors d'incidents ayant suivi les marches de protestation contre «la marginalisation de la langue nationale et officielle tamazight», a ajouté le président local du CNES. «Des parties extérieures veulent semer l’anarchie et la violence à l’intérieur de l’université», a-t-il dénoncé.



Inquiets, les étudiants interpellent les responsables du secteur



Face au phénomène des agressions que connaît l’université de Bouira ces derniers mois, des étudiants ont exprimé leur inquiétude et mécontentement après les derniers actes d’agressions survenus à l’intérieur du campus. «Nous sommes inquiets. Nous faisons face à un phénomène dangereux, les responsables concernés doivent intervenir pour trouver des solutions», a estimé Jugurtha, un étudiant en sciences juridiques. D’autres étudiants et même des représentants d’organisations estudiantines locales ont pointé du doigt des anciens responsables de l’université, accusés d’être derrière ce qu’ils appellent la politique de marginalisation, et la politique du deux poids, deux mesures, entre les départements, ce qui, selon eux, a créé un climat d’instabilité marqué par des grèves et des altercations entre étudiants. Sur ce point, Outafat Youcef a évoqué des comportements de racisme et de régionalisme entre étudiants, qu’il qualifie d’inadmissibles, appelant toute la communauté à mettre la main dans la main pour protéger l’université et préserver son statut d’institution de savoir et non de violence. (APS)