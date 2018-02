Le PrÃ©sident du HCI : Lâ€™intÃ©rÃªt de lâ€™ Ã©lÃ¨ve au-dessus de tout

Intervenant au forum du quotidien régional El Djemhouria, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a rappelé que la pratique du culte religieux est reconnue et garantie en Algérie dans le cadre des lois de la République, tout en exprimant son regret sur le fait que certaines parties utilisent souvent la carte «des libertés religieuses et celles des communautés et minorités confessionnelles» pour s’immiscer dans les affaires internes de l’Algérie. Il a souligné à ce propos, qu’il n’existe pas de minorités religieuses en Algérie et que les chrétiens pratiquent leur culte en toute liberté dans le cadre de la loi, tandis que les juifs refusent de pratiquer le leur dans les synagogues.

Abordant la situation des mouvements de protestations et des grèves observés dans certains secteurs, notamment celui de l’éducation, le premier responsable du HCI a qualifié le refus de certains syndicats de se soumettre aux décisions de la justice de «l’acte immoral» incompatible aux valeurs du respect des libertés et de la justice, ajoutant que l’intérêt des élèves doit être placé au-dessus de toute considération.

A une question sur la prolifération de l'anarchie dans le domaine des prêches religieux et de la fatwa, Bouabdallah Ghlamallah a tenu à préciser d’abord que la mission de promulgation de la fatwa incombe aux Conseils scientifiques au niveau des wilayas. Mais dans certains cas relatifs aux questions jugées complexes et importantes, les conseils de wilayas saisissent le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs qui à son tour, sollicite le HCI. Il a fait savoir par ailleurs, que l’institution qu’il dirige, en coordination avec les services du ministère des Affaires religieuses, a créé une commission chargée d’étudier le phénomène des fatwas émises par prédicateurs de chaînes de télévisions privées et dont certaines sont à contre-courant du référent national.

Tout en déplorant cette situation, Bouabdallah Ghlamallah a indiqué qu’à l’avenir, ce travail sera organisé est soumis à autorisation.

Amel Saher