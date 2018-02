MinistÃ¨re de la SantÃ© â€“ mÃ©decins rÃ©sidents : Les spÃ©cialistes prÃ©conisent un ComitÃ© des Sages

Le secteur de la santé traverse depuis plusieurs semaines une zone de turbulences qui ne semblent pas près de s’apaiser. Pourtant, des initiatives de concilier les protagonistes sont lancées ici et là et des solutions existent pour peu que toutes les parties s’y mettent, assurent des spécialistes. Pour le Docteur Mohamed Larbi Tourab, expert en Management et politique de la Santé, le conflit qui oppose syndicats et la tutelle impose l’installation d’un Comité des Sages comme «ultime» recours, une démarche qu’il juge «salutaire» et assimilée à une médiation. Il s’agit d’une instance «consultative» de «réflexion» et de «concertation indépendante», fondée sur l’expérience, la connaissance et «indispensable» à la cohésion. «La sagesse nous exige un retour au calme et une reprise sereine du dialogue entre toutes les parties. Et parce qu’il est de notre devoir, en dépit de cette conjoncture, de garder le cap pour conduire des réformes de fond de notre système national de santé avec une exigence de célérité, les événements récents et attendus nous imposent de suivre cette démarche», a-t-il estimé dans une déclaration qu’il souhaite relayer auprès des sages, des aînés, des professionnels du secteur de la Santé, administrateurs et autres hommes politiques. L’auteur de l’initiative affirme à ce propos «croire» en la capacité de tous les corps du secteur, des «partenaires sociaux», de se saisir des recommandations de ce comité des sages et de participer «activement» à ce travail et énumère les objectifs de cet espace. «Le Comité des Sages aura la tâche de rétablir un dialogue constructif et pérenne avec les résidents en sciences médicales et leur tutelle, de préconiser des solutions pour le règlement de ce conflit majeur et enfin de formuler des propositions destinées à réformer le système national de Santé en vue d’éviter de futures crises», a-t-il expliqué, affirmant que cette «force de proposition» n’agira pas directement, mais elle émettra des orientations, des recommandations et un avant-projet de solutions aux organes exécutifs de gouvernance. «Elle veillera également au respect des droits et obligations des parties prenantes de ce conflit majeur et facilitera la poursuite d’un véritable projet de refonte du système national de Santé plus équitable et plus efficient, prospère, et au service de tous nos concitoyens, de sorte à préserver la cohésion de notre société», a ajouté le Dr Mohamed Larbi Tourab.

Ce dernier ne cache d’ailleurs pas son espoir de voir l’Algérie tirer le «meilleur» parti des réformes qui seront préconisées et de «retrouver» la voie d’une gouvernance «forte», financièrement «saine» et socialement «juste» via une réforme «positive» du système national de Santé. «C’est d’ailleurs dans cette perspective que je recommande résolument d’installer un Comité des Sages», a-t-il précisé en considérant que les initiatives prises par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à l’image du Comité intersectoriel chargé de l’examen et du suivi de la plateforme de revendications des résidents en sciences médicales, restent insuffisantes pour l’instant, dans la mesure où le mécontentement des médecins résidents persiste, et plus largement celui de la population, «otage» de ce conflit. Le Dr Mohamed Larbi Tourab affirme même que ces réalités révèlent de façon «patente» que notre système ne traduisent nullement les «efforts» de la gouvernance pour une politique de promotion de la Santé et les «lourds» investissements consentis en matière d’infrastructures et d’équipements de base, de même qu’elles ne répondent pas, selon lui, aux attentes de la population.

«L’ampleur de ces dysfonctionnements et leurs implications doivent être reconnus et actés pour conjurer l’échec de gouvernance et retrouver le chemin d’une réforme durable ; d’autant plus que nous sommes loin d’avoir mis en œuvre l’ensemble des transformations prévues par l’ultime projet de la loi sanitaire, non abouti, et qui par ailleurs est loin d’être adapté aux nouvelles exigences du secteur. In fine, le problème posé aujourd’hui est celui de l’inadéquation d’une politique de santé efficiente, avec la réalité du terrain et les attentes d’une Algérie profonde en quête d’un système de santé juste, permettant un accès équitable à tous.

S. A. M.