Accord de rÃ©conciliation entre Saipem et Sonatrach : rÃ¨glement Ã  lâ€™amiable des litiges

La série de différends qui entravait les relations professionnelles entre les deux géants pétroliers, la compagnie Sonatrach et le Groupe italien d’ingénierie et d’exploration pétrolière (Saipem), depuis 2014, a finalement trouvé son épilogue.

En effet, suite à de longues discussions qui ont débuté en mai 2017, et une vingtaine de réunions, Sonatrach et Saipem sont parvenues à un accord qui arrange les deux parties et ouvre une nouvelle ère de partenariat. A cet effet, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et son homologue de Saipem, Stefano Cao, ont réglé à l’amiable leurs désaccords, en signant hier, au siège de la direction générale de la Sonatrach un nouvel accord de partenariat.

Cet accord est en réalité le résultat d’un dialogue constructif et représente une avancée importante dans les relations entre les deux sociétés. L’accord a permis de mettre un terme aux procédures en cours concernant les contrats pour la réalisation d’une usine de liquéfaction de gaz à Arzew (le train GNL3Z) et de réalisation de trois trains de GPL. C’est également le cas pour une unité de séparation d’huile (LDHP) ainsi que des installations de production de condensats à Hassi Messaoud. L’accord concerne également les contrats de réalisation de l’oléoduc GPL LZ2 24 ligne et station) à Hassi R’mel et de réalisation d’une unité de production gazière et pétrolière sur le champ Menzel Ledjmet pour le compte de l’association Sonatrach/FCP (First Calagary Petroleum, Canada).

Les deux patrons des deux géants pétroliers Sonatrach et Saipem ont exprimé, à l’occasion, leur satisfaction d’être parvenus à un accord définitif qui met un terme à un contentieux préjudiciable aux deux sociétés. Pour rappel, en décembre 2017, la Cour internationale d’arbitrage (CCI) avait ordonné au Groupe Saipem de verser 135 millions de dollars US à Sonatrach suite à un litige datant de 2014 dans le cadre d'un contrat pour la construction en Algérie d’une usine d’extraction des liquides associés à Hassi Messaoud et de séparation d’huile (projet LPG). Le contrat avait été conclu en novembre 2008. Le PDG de Sonatrach a fait une déclaration en disant : « Le litige que nous avons avec le Groupe Saipem vient d’être définitivement enterré et on ne veut plus parler de cela, au contraire ont regarde vers le futur.»

Selon M. Ould Kaddour, «il y a une continuité dans nos relations bilatérales et l’un des objectifs fondamentaux de la Sonatrach est de régler tous les litiges avec nos partenaires. Nous avons besoin d’eux pour pouvoir nous développer». Il annoncera à la presse que Sonatrach est en discussions avancées avec le groupe américain Exxon Mobil qui a émis le vœu de venir investir en Algérie.

Un partenaire d’une «telle envergure démontre que l'Algérie est un pays sûr, debout et qui attire les partenaires», souligne M. Ould Kadour.

Le PDG de la compagnie nationale a également déclaré qu’il «reste deux ou trois petits litiges qu’on réglera très prochainement ce qui nous permettra de repartir sur une base saine et solide pour qu’on puisse aller de l’avant». En marge de la cérémonie de signature, le PDG de Sonatrach affirmera que «Saipem, le spécialiste de l’offshore, versera environ 200 millions de dollars US à Sonatrach, représentant un montant cumulé pour l'ensemble des litiges».

«Nous avons réalisé des projets avec Saipem. Lorsqu'ils ont été achevés, il y a eu des litiges avec nos partenaires italiens. Il y a eu beaucoup de réclamations de leur part sur les quatre contrats», poursuivra le premier responsable de la compagnie nationale pétrolière.

Lors de son intervention, M. Stefano Cao qualifiera la signature de l’accord de «grand jour pour Saipem et un accord historique pour nous qui ouvrira de nouvelles opportunités commerciales avec notre partenaire algérien et préparer l’évolution de la compagnie dans les années à venir».

Le responsable italien précise : «Je me suis donné comme objectif de contribuer à régler les litiges entre les deux parties», et d’ajouter que «c’est une nouvelle page d’histoire pour nous mais aussi un nouveau futur.»

