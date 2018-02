Commerce extÃ©rieur : 25% seulement dâ€™assurÃ©s

Près de 25% des quelque 700 entreprises exportatrices sont assurés à la Compagnie algérienne d'assurances et de garantie des exportations (Cagex), a indiqué hier son Pdg, M. Djilali Tarikat. La Cagex ne couvre que 10% à 15% du volume des exportations hors hydrocarbures.

M. Tarikat, qui s'exprimait sur les ondes de la Radio nationale, précise que le prix de la police de l'assurance à l'export varie entre 0,15 et 1% du montant des produits exportés.

Il a appelé à l'adaptation de la législation pour encourager les exportations hors hydrocarbures chiffrées à 1,8 milliard de dollars en 2017, soit 5% des exportations globales du pays.

Il a précisé qu'il faut revoir les sanctions prévues par la loi à l'encontre des exportateurs qui ne rapatrient pas les recettes en devises. Ils sont passibles de 2 à 7 ans de prison. «La politique d’encouragement des exportations a commencé depuis les années 1980 pour encourager les entreprises à entrer dans le commerce international», a aussi indiqué M. Takiret.

Considérant que les exportations sont marginales, il a proposé la mise en place d’une stratégie de redéploiement rappelant, qu’au cours des dernières années, deux assises consacrées à l’organisation des exportations avaient été organisées par le ministère du Commerce. Des résolutions y avaient été prises sans atteindre les objectifs attendus.

Les différentes tripartites ont également examiné les stratégies d’exportation avec des recommandations non prises en compte.

M. Takiret a proposé également de définir une stratégie par filière renforcé par une feuille de route tout en impliquant le secteur économique et les administrations d’accompagnement et de facilitation. A une question relative à la stratégie d’exportation qui prendra forme à partir de juin prochain, l’orateur dit ne pas y avoir été associé.

«La compagnie a son mot à dire mais ceux qui ont initié le programme n’ont pas cru utile de l’impliquer», dit-il tout en affichant sa disposition à accompagner les pouvoirs publics dans leur programme et apporter sa contribution au développement des exportations hors hydrocarbures.

Makhlouf Ait Ziane