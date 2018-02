Bracelet Ã©lectronique : Le dispositif entre en vigueur

Le code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus portant application de la mesure de placement sous surveillance au moyen du port du bracelet électronique a été publié hier au Journal officiel.

La loi n°18-01 du 30 janvier dernier complétant la loi n°05-04 du 6 février 2005 vient consacrer ce dispositif. L'Algérie est le premier pays arabe et le deuxième pays africain, après l'Afrique du Sud, à recourir à ce moyen moderne déjà appliqué en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique.

Ainsi, l’entrée en vigueur de cette loi permettra au condamné de purger toute ou une partie de la peine à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire «dans le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne concernée».

La surveillance électronique est un dispositif mis en place dans le cadre de la modernisation de la justice, comme elle est un des piliers de la réforme initiée dans ce secteur. Ledit dispositif concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans, ou lorsque le restant de la peine à subir n’excède pas cette durée.

Le placement sous surveillance électronique intervient sur décision du juge d'application des peines d'office ou sur demande du condamné, personnellement ou par le biais de son avocat. Il est, entre autres, subordonné aux conditions suivantes : le jugement doit être définitif, le concerné doit justifier d’un domicile ou d’une résidence fixe. Le port du bracelet électronique ne doit pas nuire à la santé du concerné.

En outre, le placement sous contrôle électronique ne peut être prononcé qu' «avec l'approbation du détenu ou de son représentant légal, s'il est mineur». La mesure prend également en compte, lors de l'établissement des horaires et endroits contenus dans la décision du jugement, l'exercice par le détenu d'une activité professionnelle, le suivi d'un parcours scolaire ou de formation, d'un traitement médical ou d'un stage. Le suivi et le contrôle de cette mesure, supervisée par un juge d'application des peines, se feront par les services externes de l'administration pénitentiaire chargés de la réintégration sociale des détenus, qui «doivent informer immédiatement le juge en cas de non-respect des horaires relatifs au placement sous contrôle judiciaire, et lui transmettre des rapports périodiques » à cet effet.

D’autre part, le juge de l’application des peines peut contraindre un prisonnier qui bénéficie du bracelet électronique à «exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ne pas se rendre en certains lieux, ne pas fréquenter certains condamnés, y compris les auteurs ou complices de l’infraction, s’abstenir de rencontrer certaines personnes, notamment les victimes et les mineurs, respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion sociale». Par ailleurs, le juge peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique «en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation, ou à la demande du condamné». Le condamné sera également dans «l’obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou de l’autorité publique désignée par lui».

Kafia Ait Allouache