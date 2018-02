SÃ©tif : 5.769 infractions au code de la route

En dépit des efforts d’envergure déployés constamment par les services de police à l’effet de réduire ce phénomène qui continue de tuer encore sur nos routes et de se traduire par un nombre de blessés important, le mois de janvier 2018, même s’il est marqué par une courbe descendante, comparé à la même période de l’année 2017, connaît un bilan qui traduit encore la négligence de certains conducteurs et usagers de la route. C’est le constat qui ressort du communiqué de la cellule de communication et des relations générales relevant de la sûreté de wilaya qui fait état, pour le premier mois de l’année, d’un bilan de 47 accidents corporels ayant engendré le décès de 3 personnes et fait 51 blessés sur les différents axes routiers.

Un bilan qui reste tout de même important, mais que les mesures prises par les forces de police constamment présentes sur le terrain, à tous les points sensibles de la circulation, auront fini par atténuer autant sur le plan du nombre d’accidents que sur celui des blessés, sachant que les baisses enregistrées par rapport au mois de janvier 2017 permettent de relever que 10 accidents corporels et 9 blessés ont pu être évités grâce à la vigilance et aux dispositifs et moyens de prévention et de sensibilisation mis en œuvre.

A la lumière des actions importantes déployées sur le terrain, consolidées par des moyens d’intervention de haute technologie, les services de la sécurité publique, agissant avec la rigueur qui se doit dans un domaine aussi sensible, ont enregistré 5.769 infractions au code de la route au cours du mois de janvier et 586 délits de la route, relevant une fois encore, hélas, que le facteur humain continuait de prévaloir dans un proportion de 97,87% dans ces accidents de la route.

Pas moins de 1.745 infractions sont liées à l’arrêt, au stationnement abusif et à l’embarras de la voie publique, 586 autres à l’utilisation du film fumé sur les vitres, 199 infractions liées à l’utilisation abusive du téléphone portable et 170 pour défaut du port de la ceinture de sécurité. 79 cas de mise en fourrière de véhicules et 33 autres de motocyclettes ont été relevés durant ce mois, ajoute le communiqué de la sûreté de wilaya, qui appelle les conducteurs et usagers de la route à respecter le code de la route et a suivre les règles de sécurité routière.

F. Z.