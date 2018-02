Le directeur GÃ©nÃ©ral de la sÃ»retÃ© nationale Ã  SÃ©tif : Appel Ã  un partenariat police-citoyen

À l’issue de la visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée hier à Sétif, le général major Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale, qui était accompagné du wali, s’est enquis de visu des remarquables avancées enregistrées à tous les niveaux dans cette wilaya, et a procédé à l’inauguration de plusieurs infrastructures socioprofessionnelles, consacrant une large part de son temps à l’inspection de grands projets.

C’est ainsi qu’il se rendra, dès son arrivée à Sétif, au siège de la future académie de police, un joyau en la matière, dont le taux d’avancement global à atteint aujourd’hui près de 90%. Cette académie, la première du genre au niveau national, et qui fait sans nul doute la fierté de l’Algérie, est dotée d’une capacité d’accueil de 2.000 places pédagogiques et s’étend sur plus de 37 hectares avec toutes les commodités nécessaires pour une formation de haut niveau, répondant aux exigences internationales. M. Hamel inspectera plusieurs sites de cette académie, qui aura nécessité plus de 4,6 milliards de dinars, et l’intervention de 11 entreprises publiques et privées. Il inspectera le bloc pédagogique, la salle de conférences de 1.200 places, le restaurant, le stade de football en tartan et la piscine olympique, exprimant sa satisfaction quant à la qualité des travaux et appelant les responsables concernés à abonder dans le même sens pour le choix de l’équipement.

Au siège de la sûreté de wilaya où il prendra connaissance des travaux de réhabilitation avec aménagement d’un espace de supervision pour la garde à vue, comportant toutes les exigences liées au respect des droits de l’homme, le directeur général de la Sûreté nationale, qui inspectera cet espace accompagné du wali, du procureur général, du bâtonnier de l’Ordre national des avocats et du délégué de l’Est de l’organisation des droits de l’homme, relèvera les avis positifs de ces intervenants qui souligneront la conformité de ces structures avec les normes requises. Le DGSN soulignera, à cet effet, que la culture de la police, loin de toute forme de violence, repose sur des paramètres scientifiques conformes à la loi et au code de procédure pénale, en particulier.En inaugurant le nouveau service de la santé, de l’action sociale et des sports de wilaya, implanté à Sétif, M. Hamel ne manquera pas de souligner que « la Police algérienne se porte bien et jouit d’une place respectable ». Il appellera à la mise en œuvre d’un partenariat entre le policier et le citoyen dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la préservation constante du citoyen et de ses biens. Comme il ne manquera pas de mettre l’accent sur les efforts d’envergure consentis dans ce corps pour la protection des droits de l’homme et la dignité du prévenu. L’inauguration du nouveau siège de la 15e sûreté urbaine à la cité Hachemi de Sétif ne sera pas sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction que les habitants des 480 logements tiendront à signifier au directeur général de la Sûreté nationale, comme en fera état le contrôleur de police, Akhrib Mohamed, chef de la sûreté de wilaya, qui appellera à l’issue de cette cérémonie les cadres et agents de cette nouvelle sûreté urbaine à ne ménager aucun effort dans la mission qui leur échoit et répondre ainsi aux aspirations des citoyens. Le directeur général de la Sûreté nationale appellera le premier responsable de cette nouvelle réalisation à investir le terrain dans la lutte sans répit contre la criminalité. Une visite qui sera également marquée par la remise des clefs de 100 logements de fonction et de 52 autres de type AADL aux fonctionnaires de police en activité et retraités, avant de présider une rencontre avec les chefs de sûreté de wilaya de l’Est et les services régionaux et d’être honoré par les notables de la ville et les retraités de ce corps. A tous ceux qui mettront en exergue les avancées et les efforts qu’il ne cesse de déployer pour la promotion de ce corps, Abdelghani Hamel soulignera que l’œuvre déployée ne relève pas du seul DGSN mais aussi des 220.000 femmes et hommes qui composent ce corps.

F. Zoghbi