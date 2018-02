Conjoncture : Fragile Resilience

Si l’Algérie est arrivée à se prémunir d’un choc frontal face aux effets de la crise financière mondiale, entamée en 2008 et à préserver ses équilibres macroéconomiques grâce aux instruments de veille et aux mécanismes de surveillance et d’anticipation des risques, mis en place au niveau du système bancaire, la soutenabilité de son niveau de résilience est de nouveau mis en avant. La contraction continue des réserves de change du pays, la faiblesse structurelle de son économie, et le maintien des cours du pétrole à des niveaux modérés concourent à cette éventualité. De 114,1 milliards de dollars, d’encours global des réserves officielles de changes à fin décembre 2016, les réserves de change de l’Algérie se sont établies à 97,3 milliards de dollars à fin décembre 2017. Un déclin que le gouverneur de la Banque d’Algérie justifie par la «baisse effective de la balance des paiements» mais aussi par «les variations des taux de change du dollar et de l’euro. «Cette érosion des réserves des réserves officielles de change entamée dès le second semestre de 2014, «réduit la marge de résistance aux chocs externes et rend nécessaire une consolidation des efforts pour accroître l’offre locale», a averti M. Mohamed Loukal. Une déduction logique, notre économie étant tirée à 98% par la manne pétrolière, ne peut qu’être moins résiliente aux chocs externes, les fluctuations des cours des hydrocarbures demeurant un facteur fortement influent et déterminant. Dans le même contexte, le gouverneur de la Banque d’Algérie avait émis auparavant une mise en garde contre un tel scénario. «Compte tenu des perspectives de maintien, à moyen terme, des prix des hydrocarbures proches de leurs niveaux actuels, et du déficit encore élevé des comptes extérieurs, notamment leur principal déterminant (la balance des biens et services), des efforts supplémentaires sont requis pour réduire l’absorption et/ou augmenter l’offre domestique de biens pour assurer la viabilité, à moyen terme, de la balance des paiements et limiter l’érosion des réserves officielles de change», tout en sachant, que les revenus extérieurs du pays ont connu un recul de plus de 50%. Une crise qui pourrait perdurer encore, en l’absence d’alternatives économiques, d’autant plus, que les prévisions sont peu rassurantes et ne prévoient pas, du moins, à court et moyen terme, une reprise sensible des prix du pétrole. Il faut également retenir, que le fonctionnement de l’économie nationale demeure largement dépendant des hydrocarbures, et de la dépense budgétaire, d’où les risques qui pèsent sur les équilibres des finances publiques. En définitive, les équilibres macroéconomiques, jusque-là soutenus par les recettes des hydrocarbures, devront trouver leur stabilité dans la diversification économique et le développement des exportations dans d’autres secteurs.

D. Akila