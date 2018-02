M. Ferhat AÃ¯t Ali, expert financier, Ã  propos des rÃ©serves de changes : Â« Une perte importante sur les placements en monnaies Â»

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie annonce, que les réserves de changes étaient à 114.1 milliards de dollars à fin décembre 2016, soit une baisse du matelas de devises de l'ordre de 16,8 milliards de dollars entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017. Une question se pose : quelle parade pour faire face à la réduction de la marge de résistance aux chocs externes, corollaire de cette baisse? Sollicité par nos soins, Ferhat Ait Ali, expert financier, estime que «l'unique moyen» de maintenir les réserves de change à ce montant (114.1 Mds Usd) réside dans la «hausse de la contrevaleur des monnaies détenues en euros et en livre sterling dans le calcul de ses réserves en dollars». Et dans ce cas, enchaîne-t-il, «pour avoir un gain de 5 milliards de dollars sur un exercice, sur des monnaies qui elles même on fluctué de 10% durant cet exercice, il aurait fallu, avoir 60% de ces réserves dans d'autres monnaies que le dollar, ce qui est possible». Enchaînant, l’universitaire relève une perte importante dans le passé, sur les placements en monnaies. «Nous n'avons pas anticipé la valeur, parce que les détentions sont en grande partie dans les comptes courants, qui permettent une fluidité dans les paiements, mais ne permettent pas de placements rentables». A propos du taux de change de la monnaie nationale, M. Ait Ali trouve que le recul de 15,36 % par rapport à l’euro en 2017 est essentiellement dû au fait que la monnaie nationale «est valorisée en fonction de la valeur de toutes les détentions en devises et en or, comptabilisées en dollar, monnaie de référence de nos recettes de base, qui sont presque toutes d'origine pétrolière et ce dernier se négocie en dollar». De ce fait, la valeur du dinar par rapport à d'autre monnaie de transactions courantes en Algérie, est indexée sur la valeur du dollar par rapport à ces monnaies. Sur sa lancée, l’universitaire indique que «nous attachons de l'importance à l'euro, parce que c'est la principale monnaie circulant dans le circuit dit informel, et que son taux parallèle est influencé par son taux officiel, qui crée la panique dans les sphères cambistes, mais dans les faits, toutes les autres monnaies sont converties en dinar, en fonction de leur position du moment par rapport au dollar, référence de change principale».

Compte tenu de ces données, l’expert en finances explique que «le dinar ne pourra pas se repositionner face à l'euro, étant positionné sur le dollar, et par rapport au dollar, seules les détentions peuvent le revaloriser». L’autre point évoqué par l’universitaire a trait au montant de la monnaie fiduciaire qui est passé, selon les chiffres du Gouverneur de la BA, de 4780 à 4675 milliards de dinars entre septembre 2016 à septembre 2017. M. Ait Ali préconise, d’abord, de ne pas confondre cette monnaie fiduciaire avec l'informel, expliquant que l'argent hors circuit bancaire est l'intégralité de la monnaie fiduciaire se trouvant à un moment donné, en dehors des soldes en détention des caisses centrales des banques, du trésor, de la poste, et des trésorerie régionales. Cet argent, poursuit-il, «est loin de refléter la masse fiduciaire en circulation qui elle englobe toutes les détentions quelque soit le détenteur». Quant au calcul de la masse hors circuit bancaire, M. Ait Ali explique qu’«il suffit de calculer ses détentions de fin de mois, au niveau de toutes les caisses recensées des établissements financiers, et de soustraire le montant de la masse émise et non détruite entre temps».

Fouad Irnatene