Finances islamiques : Une instance de contrÃ´le pour accompagner les opÃ©rateurs

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghoulamallah, a annoncé hier à Oran que son institution était en passe de former avec la Banque d’Algérie une «instance de contrôle» pour accompagner les opérateurs dans leurs démarches avec des institutions financières proposant des produits conformes à la chariaa. «Avec la Banque d’Algérie, nous avons constitué une instance de contrôle pour accompagner et rassurer les opérateurs que leurs transactions avec les banques soient claires et exemptes de toute forme d’usure (Riba)», a indiqué le président du HCI, lors d'un Forum organisé par le quotidien El Djoumhouria.

Dans ce contexte, il a fait savoir que le HCI encourage les banques à s’ouvrir sur les finances islamiques pour accueillir des fonds et les utiliser au profit de l’économie nationale et des entreprises. (APS)