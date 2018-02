Banque d'AlgÃ©rie, M. Loukal : Â« Le dinar ne sera pas dÃ©valuÃ© Â»

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Mohamed Loukal, a démenti, à Alger, l'existence d'une quelconque politique de dévaluation du dinar, affirmant que des mesures ont été prises depuis le premier semestre 2016, pour préserver la stabilité de la monnaie nationale.

Répondant aux questions des députés lors du débat autour du rapport sur les évolutions financières et monétaires en 2016 et en 2017 à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Loukal a démenti l'existence d'une politique de dévaluation du dinar, affirmant que ses services avaient fait face aux pressions exercées par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) pour la dévaluation de la monnaie nationale. «Nous avons fait face à ces pressions à travers deux réformes substantielles lancée à partir de 2016 jusqu'à fin 2017, des réformes qui nous ont permis de réaliser un excellent résultat en préservant la stabilité de la valeur du dinar. Nous poursuivrons cette politique pour le renforcer davantage, à la lumière du taux de change des devises étrangères», a indiqué le Gouverneur de la Banque d'Algérie. (APS)