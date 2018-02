JournÃ©e mondiale de la langue maternelle cÃ©lÃ©brÃ©e le 21 fÃ©vrier : SÃ©minaire Ã  Tamanrasset

Le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) organisera, la semaine prochaine à Tamanrasset, un séminaire sur les racines, les variantes et l'enseignement de l’amazigh, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, qui intervient, cette année, avec la consécration de Yennayer, fête nationale et journée chômée et payée, selon le programme communiqué par le HCA. Le séminaire, qui s'étalera du 21 au 23 février 2018, enregistrera la participation de plusieurs experts et chercheurs en linguistique et en communication, précise la même source, ajoutant que cette rencontre verra l'organisation d'une journée thématique sur l'anthologie des textes littéraires en amazigh et l'oblitération d'un timbre-poste, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. La Journée thématique se déroulera sous forme d'ateliers et de tables-rondes sur des thèmes traitant de la langue amazighe, ses racines et ses variantes, selon le communiqué du HCA, rappelant que les Nations unies ont retenu comme thème pour cette journée en 2018 «La préservation de la diversité linguistique dans le monde et la promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs de développement durable».

La Journée mondiale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année, a été proclamée en 2000 par l'UNESCO dans le but de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, et le multilinguisme. À cette occasion, la journée est célébrée de par le monde par l'organisation de diverses manifestations culturelles et pédagogiques allant dans le sens de préserver la langue maternelle. Le séminaire qu'abritera la maison de la Culture de Tamanrasset est organisé en collaboration avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, ainsi que l'Office national des droits d'auteur et voisins. (APS)