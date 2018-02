Pour amÃ©liorer les politiques publiques : Lâ€™expertise nÃ©erlandaise sollicitÃ©e

La Cour des comptes a lancé, hier à Alger, la revue de préparation du gouvernement à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030, adoptés par les pays membres de l'ONU en 2015. Prenant le relais des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 2010-2015, ce programme onusien comprend 17 objectifs sur 3 dimensions du développement durable : économique, sociale et environnementale.

Ces 17 objectifs concernent essentiellement l'éradication de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, la gestion durable de l'eau, les énergies propres, les villes et communautés durables, la lutte contre les changements climatiques, la paix, justice et institutions efficaces. Pour accompagner la préparation du gouvernement à la mise en œuvre des ODD, la Cour des comptes a lancé une revue, lors de cette rencontre qui a regroupé les différents acteurs concernés par les ODD, dont les représentants des ministères respectivement des Affaires étrangères, et des Finances, ainsi que l'Office national des statistiques (ONS).

Cette revue vise à évaluer les dispositions prises pour l'atteinte des ODD par l'Algérie, et à contribuer, à travers cette revue, «à consolider la transparence et à améliorer les politiques publiques et la promotion de la bonne gouvernance», a indiqué le président de cette institution du contrôle, Abdelkader Benmaârouf.

Dans ce cadre, il a été procédé à un partenariat entre la Cour des comptes et son homologue des Pays-Bas, dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui vise à bénéficier de l'expérience néerlandaise dans ce domaine. Pour mener à bien cette revue, un plan a été élaboré par la Cour des comptes en se basant sur la prise de contact avec les principaux concernés, qui sera suivi d'entretiens pour expliquer la problématique de la revue. Par la suite, il sera procédé à l’analyse des données collectées de différentes sources, avant d'établir un rapport qui sera remis au Premier ministre, dans lequel il sera retracé les constats de la Cour qui découlent des faits et analyses, les conclusions et la formulation de suggestions.

De son côté, un magistrat au niveau de la Cour des comptes, Ahmed Saâdi, a expliqué que la revue de la préparation du gouvernement à mettre en œuvre les ODD repose sur le modèle des sept étapes développé par la Cour d’audit néerlandaise en partenariat avec la Cour des comptes européenne. Ce modèle a été présenté durant le Congrès international des institutions supérieures de contrôle des finances publiques en décembre 2016 à Abou Dhabi. Le modèle examine sept éléments clés qui déterminent si un gouvernement est prêt ou non à relever le défi des ODD à l'horizon 2030. (APS)