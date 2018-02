Grande mosquÃ©e dâ€™Alger : La faÃ§ade maritime presque achevÃ©e

Ce projet d’envergure prend forme, et cela grâce, notamment, au revêtement intégral de son immense façade maritime.

Néanmoins, comme cet édifice comprend de nombreux bâtiments et dépendances, l’ensemble des travaux de réalisation de la façade extérieure de la grande Mosquée ne devrait s’achever que «d’ici la fin de l’année», si l’on se réfère aux déclarations des responsables de la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), groupe public chinois chargé de la construction, dans des propos rapportés par l’agence de presse chinoise Xinhua, samedi. «D’ici la fin de l’année, vous allez pouvoir remarquer de l’extérieur que tous les travaux seront achevés», a déclaré le chef du projet, Liangxue Wang M. Wang, a fait savoir, à ce propos, que pour des soucis de respect des délais, les travailleurs ont été soumis à un rythme accéléré, à tel point qu’ils n’auront que deux jours de repos à l’occasion de la fête du Printemps chinois. «Ils se relaient 24/24H, et seules les intempéries les empêchent de travailler à l’extérieur», a-t-il souligné.

De son côté, le directeur adjoint au département de planification au niveau la grande Mosquée, M. Qi Cao, a précisé qu' il ne restera plus que les travaux de décoration et toutes les finitions qui nécessitent une coordination avec les partenaires algériens et européens qui interviennent sur les volets études et choix des motifs décoratifs.

Aucun délai n’a toutefois été avancé par l’entreprise chinoise, pour la finalisation des travaux de décoration et de finitions, considérés par les spécialistes comme étant la partie la plus complexe et sensible du projet.



Le dôme sur le point d’être achevé



On apprend aussi qu’une équipe est en train d’achever les travaux de revêtement du dôme, un ouvrage qui a nécessité l’installation d’une plateforme suspendue de 33,6 mètres. Ce qui est, de l’aveu de ses concepteurs, «une prouesse technique dans le domaine de la construction et du génie civil». Notons que cette immense coupole, qui couvre désormais la salle de prière, a été réalisée en Chine.

Une fois achevé, Djamaâ El-Djazaïr, qui sera la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième plus grande mosquée du monde après Masjid El-Haram de La Mecque et Masjid El-Nabawi de Médine, en Arabie saoudite, accueillera 120.000 fidèles. Ceci, en plus du fait que la mosquée comprendra plusieurs bâtiments indépendants, disposés sur un terrain d’environ 20 hectares, avec une surface bâtie de plus de 400.000 m2.

Cet édifice culturel sera également dotée d’une salle de conférences, d’un musée d’art et d’histoire islamiques, d’un centre de recherches sur l’histoire de l’Algérie, de la maison du Coran, de locaux commerciaux, d’un restaurant, d’une bibliothèque, d’un amphithéâtre, d’une esplanade, d’un parking sous-terrain pour 7.000 voitures, ainsi que des bâtiments annexes dédiés à la sécurité et à l’entretien de l’édifice et de ses occupants. Dans la partie sud du site, est prévu un centre culturel composé d’une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants. Lancé début 2012, le projet de réalisation de la grande Mosquée d’Alger a été confié à l’Entreprise chinoise «CSCEC».

Concernant les deux niveaux du sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer la puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois», leur réalisation est achevée à 100%. Lors de sa dernière visite d’inspection, le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a beaucoup insisté sur la nécessité de respecter des délais impartis.

«Le projet sera livré dans son intégralité avant fin 2019. Toutes les entraves techniques ont été levées, ce qui permet d'accélérer la cadence de réalisation», a-t-il déclaré.

En attendant, il reste les travaux de décoration.

