Grand Angle : Nouvel Ã©missaire, nouvel espoir

Le nouvel émissaire spécial des Nations unies pour le Yémen sera, si le Conseil de sécurité approuve la proposition du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le Britannique Martin Griffiths. Il prendra la relève du Mauritanien Ismaïl Ould Cheikh Ahmed qui quitte son poste à la fin de ce mois de février. L’échec de la mission pour laquelle il a été nommé explique le pourquoi de sa décision de ne pas demander le renouvellement de son contrat. Mais si Ould Cheikh Ahmed a échoué à conclure un accord de paix mettant ainsi fin au conflit opposant les rebelles houthis aux autorités appuyées par une coalition sous la conduite de l'Arabie saoudite, l’entière responsabilité ne lui incombe pas. Car ce n’est pas faute d’avoir déployé des efforts tout au long de sa mission. Tout un chacun reconnait qu’il a tout mis en œuvre pour aboutir à un compromis raisonnable entre les diverses parties. Tout comme du reste son prédécesseur Jamal Benomar qui avait aussi jeté l’éponge en avril 2015 après l'échec de quatre ans d'efforts pour établir une transition politique au Yémen. Et si aucun des deux émissaires n'est parvenu à un résultat concluant c’est aussi parce que «le Yémen n’a pas mobilisé les médias internationaux car la guerre qui s’y déroule a été perçue comme un conflit régional qui n’impliquait pas de manière visible, comme en Irak ou en Syrie, les grandes puissances» comme cela avait été souligné par un spécialiste du Yémen. Est-ce à dire qu’il faille imposer des sanctions aux parties au conflit pour espérer une reprise des négociations ? L’idée est suggérée. Et pour cause aucune solution de paix durable ne peut être trouvée si tous les protagonistes dans ce conflit ne trouvent pas un terrain d’entente et consentent à faire les compromis nécessaires. Car quelles que soient les qualités intrinsèques du nouvel émissaire onusien pour le Yémen, ses efforts ne pourront aboutir que si son action est soutenue par l’ensemble des parties au conflit. Or le règlement de ce conflit est d’autant plus urgent que la situation humanitaire continue de se détériorer. Un nombre record de 22,2 millions de personnes ont maintenant besoin d'aide humanitaire, soit 3,4 millions de plus que l'année dernière. C’est dire toute la difficulté de la tâche qui attend le Britannique Martin Griffiths.

Nadia K.