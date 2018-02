Palestine : Les Palestiniens dÃ©tenus sans procÃ¨s boycottent les tribunaux israÃ©liens

Les Palestiniens placés en détention sans procès vont boycotter les tribunaux militaires de l'occupant israélien, a annoncé, mardi, le responsable du dossier des détenus au sein de l'Autorité palestinienne. «Les prisonniers en détention administrative dans les prisons israéliennes ont décidé de boycotter les tribunaux israéliens aux termes d'une décision sans précédent et définitive, à partir du 15 février, pour protester contre cette politique injuste», a déclaré Issa Qaraqe lors d'une conférence de presse à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Environ 500 Palestiniens se trouvent actuellement en détention administrative dans les prisons israéliennes. Ce régime permet l'incarcération de suspects sans procès pour une durée de six mois renouvelable indéfiniment. Certains détenus ne sont pas informés des motifs de leur incarcération. C'est un tribunal militaire israélien qui décide de la prolongation ou de la levée de la détention administrative.

M. Qaraqe a affirmé que les prisonniers palestiniens incarcérés sous ce régime extra-judiciaire donneraient ordre à leurs avocats de ne plus se présenter devant les tribunaux. Ce système de détention est critiqué par les Palestiniens, des organisations de défense des droits de l'Homme et des membres de la communauté internationale qui accusent Israël d'en faire une utilisation abusive. Les prisonniers palestiniens entament fréquemment des grèves de la faim pour dénoncer ce type de détention ou leurs conditions d'emprisonnement.