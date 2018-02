Crise du Golfe, Tillerson : Â« La crise nuit Ã  la sÃ©curitÃ© rÃ©gionale Â»

Le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, a appelé, mardi, le Qatar et les quatre pays qui le boycottent à mettre fin à la crise diplomatique qui dure depuis plus de huit mois, en affirmant qu'elle nuisait à la sécurité régionale. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Egypte et Bahreïn ont rompu le 5 juin toutes leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir des mouvements extrémistes, ce que le Qatar dément. Présent à Koweït pour assister à une réunion de la coalition antiterroristes menée par les Etats-Unis, le chef de la diplomatie américaine a affirmé que son pays œuvrait au règlement de la crise du Golfe. «Ce genre de divisions est contreproductif pour la sécurité de la région», a indiqué M. Tillerson, s'exprimant au côté de son homologue koweïtien lors de cette réunion.