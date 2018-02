Reconstruction de lâ€™Irak : La communautÃ© internationale promet des milliards de dollars

Les alliés de l'Irak se sont engagés hier à débloquer des milliards de dollars en prêts et investissements pour aider à reconstruire le pays, après trois ans d'une guerre dévastatrice contre le groupe Etat islamique (EI). Au troisième et dernier jour de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak à Koweït, les promesses d'aides atteignent près de 25 milliards de dollars. Baghdad attend beaucoup de la communauté internationale pour faire face à ce chantier titanesque, évalué à 88 milliards de dollars. Hier, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à «soutenir les efforts» de reconstruction de l'Irak. «Le monde entier vous est redevable pour votre lutte contre la menace mondiale que représente Daech», a lancé M. Guterres. «Il est temps d'exprimer notre gratitude et notre solidarité avec le peuple irakien». La plupart de l'aide promise jusqu'à présent provient de la Grande-Bretagne (1 milliard de dollars par an de crédits à l'export sur 10 ans) et de la Turquie (5 milliards de dollars), des contributions qui se divisent en prêts et en investissements.

De son côté, la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini a annoncé un soutien de 400 millions de dollars à des projets humanitaires et de développement. Attendue également, la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, devrait mettre l'accent sur l'importance de l'éducation d'urgence et de la protection du patrimoine irakien, endommagé par les combats acharnés contre l'organisation terroriste. La conférence de Koweït a mis en avant les ONG et le secteur privé. Plus de 200 projets ont été présentés, visant par exemple la construction de raffineries de pétrole et de centrales électriques, la réhabilitation d'aéroports, ou encore de chemins de fer et de routes. Pour les inciter à s'engager, les responsables irakiens ont présenté des garanties juridiques aux 2.000 représentants d'entreprises internationales, sollicités pour rebâtir les dizaines de milliers d'habitations, écoles, infrastructures ou hôpitaux détruits par des années de combats. Lundi, le ministre irakien de la Planification avait chiffré la note de la reconstruction: 88 milliards de dollars (71 milliards d'euros). Des ONG ont déjà annoncé une levée de fonds de plus de 330 millions de dollars pour soutenir les opérations humanitaires. Trois agences de l'ONU ont insisté sur l'urgence de l'aide à la population irakienne, dont l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé la communauté internationale à «investir dans le secteur de la santé qui est dévasté».