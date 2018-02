RÃ©union de lâ€™Otan : Ã  lâ€™Ã©preuve des tensions

Les appréhensions américaines sur l'initiative de défense européenne et les tensions entre les États-Unis et la Turquie en Syrie jettent une ombre sur la réunion ministérielle de l'Otan, mercredi et jeudi à Bruxelles, risquant de mettre à l'épreuve l'unité de l'Alliance.

Le secrétaire général de l'Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, s'est fait, mardi, l'écho des préoccupations américaines et a rappelé aux alliés européens les limites de leur initiative de défense. «L'UE ne doit pas se substituer à ce que fait l'Otan» et elle ne doit pas fermer ses marchés de Défense aux Américains et aux autres pays non membres de l'UE, a-t-il averti à la veille d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance. «Cela n'aurait aucun sens pour l'UE et l'Otan d'entrer en concurrence», a insisté M. Stoltenberg. Le message se voulait une réponse aux inquiétudes exprimées par la délégation américaine dirigée par le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis. «Nous soutenons l'initiative européenne, à condition qu'elle soit complémentaire et n'enlève pas des activités et des besoins de l'Otan», a déclaré dimanche à des journalistes Katie Wheelbarger, chargée de la sécurité internationale au ministère américain de la Défense. «Nous ne voulons pas que l'UE enlève des moyens à l'Otan», a-t-elle répété. Certains Européens ont été surpris, sinon agacés, par ce ton offensif. «Il a une vraie volonté de travailler ensemble et de le faire en confiance», a assuré un diplomate européen à Bruxelles. «Il y a une complémentarité avec l'Otan. La défiance des Américains a suscité des appels au dialogue côté européen. «Si Washington nommait un ambassadeur auprès de l'UE, ce qui n'a pas été fait depuis un an, il serait plus facile d'expliquer ce que font les Européens», a déploré un des diplomates européens en reconnaissant un «besoin de dialogue». En revanche, les frictions entre Washington et Ankara pourraient menacer l'unité de l'Otan.

L'opération militaire turque dans le nord de la Syrie contre des forces kurdes alliées à Washington a affaibli le combat contre l'organisation Etat islamique (EI), a déploré, mardi, le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson.

A Bruxelles «la question sera réglée de manière bilatérale, entre les Etats-Unis et la Turquie», a-t-on estimé. Le dernier contrat majeur pour l’achat par Ankara de systèmes de défense aérienne S-400 a fini par jeter un pavé dans la mare de l’Otan et des occidentaux. «Les signatures ont été faites pour l'achat de systèmes S-400 à la Russie», a déclaré Recep Tayyip Erdogan en septembre dernier. Un achat qui intervient juste après le réchauffement des relations entre les deux pays et le rapprochement des points de vue sur le dossier syriens. Cet accord d'armement, dont le montant n'a pas été dévoilé, avait suscité l'inquiétude des alliés de la Turquie au sein de l'Alliance atlantique. Le Pentagone avait aussi tiré la sonnette d'alarme. Agacé par le comportement de ses partenaires au sein de l'Otan, le président Erdogan avait estimé que la Turquie était libre d'acquérir le matériel de défense nécessaire à ses besoins.

«Nous prenons les décisions à propos de notre indépendance seuls. Nous sommes obligés de prendre des mesures de sécurité et de défense pour défendre notre pays», avait affirmé le président Erdogan anticipant déjà sur l’avenir et le devenir d’une alliance qui peine à aplanir ses divergences.

M. T.