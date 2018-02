CinÃ©ma : RÃ©ouverture en mars de la salle Afrique

La salle de cinéma Afrique, située dans la commune de Sidi M'hamed (Alger), rouvrira ses portes en mars prochain après plusieurs années de fermeture, a indiqué, lundi dernier, le président de l'APC de Sidi M’hamed, Abdelhamid Benaldjia. Dans une déclaration à l'APS, le responsable a précisé que les «préparatifs sont en cours en prévision de la réouverture officielle de la salle de cinéma le 19 mars prochain», ajoutant que les entreprises en charge des travaux ont été convoquées pour faire le point sur les travaux accomplis au niveau de la salle durant les six dernières années. Cette structure, d'une capacité de 1.400 sièges et qui dispose de tous les équipements sonores, sera éventuellement dotée d'un nouvel écran s'il s'avère que l'ancien n'est plus adapté, a indiqué M. Benaldjia. Une enveloppe financière de 30 milliards de centimes a été allouée à la rénovation de cet espace culturel dont les recettes constitueront une source de revenus pour la commune.

La commune de Sidi M'hamed compte plusieurs salles de cinéma connues dont l'Afrique, El Ouancharis et Sierra Maestra. Une société de réalisation privée assurera les travaux de restauration de la salle El Ouancharis dans un délai de 18 mois. Quant au cinéma historique Le musset, démoli en 2003 et dont les travaux de reconstruction sont à l'arrêt depuis 14 ans, le responsable a précisé que l'APC décidera du devenir de la salle dans les prochains mois. Il a déploré, toutefois, le manque de moyens matériels et humains pour la gestion de ces salles. (APS)