JournÃ©es thÃ©Ã¢trales maghrÃ©bines dâ€™Annaba : Le monologue tunisien Selfie bien accueilli

Le monologue «Selfie», produit par la société El Maraya de production et de diffusion artistique de Tunisie, a reçu mardi un bon accueil du public lors de sa présentation au théâtre régional d’Annaba dans le cadre des journées théâtrales maghrébines. Sur un ton humoristique, l’interprète de ce monologue, Azzouz Ikram, a réussi à captiver le public en «surfant» pendant une heure sur les tracas quotidiens des jeunes en bute aux problèmes de la pauvreté, de la marginalisation et des horizons sombres. Usant de mots crus et directs, le personnage central, un agent d’entretien, raconte ses difficultés quotidiennes liées à la pauvreté, mais surtout aux comportements malveillants des gens et leur regard méprisant à son encontre.

La présentation de cette œuvre, produite en 2015 et mise en scène par Tahar Aïssa Benlarbi, a été suivie par le spectacle du duo annabi Bibo et Saïd. Ces journées théâtrales se poursuivront par la présentation de la pièce «El Atab» du théâtre régional de Batna, «Ghabetli» de Nabil Rahmani (Annaba) et «Hakikat El-Kadhib» du théâtre régional de Skikda. Les journées théâtrales maghrébines sont organisées par le théâtre régional d’Annaba et la direction de la culture de la wilaya. (APS)