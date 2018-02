Initiative Â«lâ€™accÃ¨s au TRO avec des livres au lieu de la billetterie Â» : admirable opÃ©ration de solidaritÃ©

Après le franc succès qu’a connu l’opération baptisée «L’accès au théâtre avec des livres au lieu de la billetterie», lancée par la direction du Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula, en décembre 2017, au profit de l’hôpital pédiatrique de Canastel, d’autres initiatives similaires dans le fond et non dans la forme vont suivre, croit-on savoir du premier responsable de cette institution.

«A vrai dire j’avais cette idée depuis 7 ans et je l’ai mise en œuvre dès que j’ai eu la possibilité de le faire», confie Mourad Senouci, le directeur du théâtre, qui assure que son impact est pluridimensionnel. «d’bord, l’opération nous a permis de collecter 3.000 livres au profit d’un établissement sanitaire pédiatrique. Les enfants hospitalisés à EHS de Canastel ont leur bibliothèque maintenant. L’idée est devenue une réalité. En même temps nous avons, à la fois, apporté le théâtre aux livres et valorisé l’acte d’achat d’un livre. Nous sommes tentés de reproduire cette opération comme d’autres d’ailleurs. Les idées sont supérieures au temps qui nous est imparti pour les mettre en œuvre», dit-il. L’opération «accès au théâtre avec des livres au lieu de la billetterie» a suscité un engouement populaire dès le premier jour. Après une dizaine de jours de programmation spéciale pour enfants au théâtre Abdelkader-Alloula, pas moins de 3.000 livres ont été collectés et déposés le 22 janvier dernier à l’hôpital pédiatrique de Canastel. Les deux tiers ont été collectés dans le cadre de l’opération «un livre à la place d’un ticket», tandis que le tiers restant est constitué des dons du public. La bibliothèque, qui a été installée au début du mois au niveau de l’institution hospitalière compte dans ses rayonnages une collection de livres très riche, ouvrages parascolaires, des ouvrages scientifiques des contes, des manuels scolaires, des dictionnaires pédagogiques pour enfants, livrets de dessins, etc. Selon le même responsables, certains donateurs ont même offert aux enfants des jouets, des jeux et des fournitures scolaires (crayons de couleurs, peintures, puzzles, etc.). Certains artistes qui se sont produits chez nous en Algérie et qui continuent à suivre nos activités via les réseaux sociaux m’ont fait part de leur désir de contribuer à cette initiative. Parmi eux, la soprano espagnole Ana Hasler qui m’a écrit en m’informant que lors de sa prochaine visite en Algérie, elle fera don de livres à cette bibliothèque de l’hôpital pédiatrique. Même intention a été exprimée par l’artiste danseuse espagnole «Samara» qui, soulignons-le, va animer un atelier de danse flamenco en mars au théâtre d’Oran. Pour le directeur du théâtre, parmi les objectifs de cette opération, créer un élan de solidarité envers les enfants hospitalisés. «Beaucoup de gens continuent à nous contacter pour faire des dons de livres, mais nous les avons orientés directement vers l’hôpital. Nous voulions que les gens sachent qu’il y a un hôpital qui a besoin d’une bibliothèque, et maintenant que c’est fait, ils peuvent déposer directement leurs dons au niveau de l’hôpital sans passer par le théâtre».

Amel Saher