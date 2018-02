Regard : Un jour pour sâ€™aimer

lChut! C'est la saint Valentin. Il est absolument interdit d'être égocentrique, pas sociable ou encore «radin» en termes de sentiments. Pour la bonne cause, on enterre la hache de guerre, on se montre conciliant, tolérant, doux, gentil, bref, on devient du coup, comme par enchantement, affectueux et hyper attentionné avec sa moitié, voire sa dulcinée. Froisser la sensibilité de l'autre est déconseillé. Le droit à l'erreur n'est pas permis. C'est la fête des amoureux. On n'est pas en train de plaisanter. Nul besoin de tenter le diable. On risquerait de le payer cher, se casser même la gueule. La saint Valentin est un très grand événement et il est incongru, voire inadmissible, d'aborder les sujets qui «fâchent», qui sèment la zizanie. Les hommes comme les femmes sont excessivement sentimentaux, compréhensifs et doux. A haute voix, ils n’hésitent pas, un instant, à utiliser, sans gêne, sans retenue et sans pudeur — société conservatrice oblige— le verbe «aimer», conjugué, à tous les temps, et tous les tons aussi. S’aimer tous les jours ou encore manifester son attachement aux personnes qui comptent pourtant beaucoup pour nous ne font pas partie de notre culture ou de nos mœurs hélas, il faut bien l’admettre. Notre mode de vie, terrassé par tous les problèmes quotidiens, nous fait oublier des choses essentielles, à plus d’un titre. S’adonner à cet exercice est un geste ou plutôt une maladie sporadique au seul avantage d’être «contagieuse». Tant mieux d’ailleurs ! Dans toute cette histoire, ce sont surtout les fleuristes et autres catégories de commerçants qui sont gagnants avec toutes ces ventes et ces chiffres d’affaires réalisés, en un seul jour. Les bouquets de fleurs, les parfums de grande marque s'arrachent comme des petits pains, en ce jour bien particulier qui fait secouer la fibre «romanesque», en hibernation tout au long de l’année.

C'est dire tout simplement que le bonheur des uns fait bien le... bonheur des autres !

Samia D.