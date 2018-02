La Saint Valentin Ã  travers le monde : Un peu, beaucoup, passionnÃ©ment...

Depuis la Rome antique jusqu'à aujourd’hui, nous ne cessons de commémorer la très populaire Saint Valentin qui coïncide avec la date du 14 février. Cependant, cette fête n'est pas célébrée de la même manière partout dans le globe terrestre. En effet, au vu de la diversité culturelle de notre planète, les traditions ne sont quasiment jamais les mêmes, malgré que le principe reste le même : célébrer son amour.

En Algérie, cette tradition entrée récemment dans notre culture est célébrée avec des petits mots, des chocolats, des roses… souvent partagés dans les réseaux sociaux. À cette occasion d’ailleurs, les fleuristes n’hésitent pas à augmenter les prix des roses pour obtenir un maximum de bénéfices, sachant que les acheteurs ne sont pas regardants.

Ainsi, en Finlande, à cette occasion sont organisés les championnats du «porter de femme», une course d'obstacles durant laquelle les participants portent leurs femmes sur leurs épaules.

Au brésil, la Saint Valentin est mise en valeur le 12 juin, avec de nombreuses parades et carnavals au sein desquels les couples s'offrent des cadeaux. Parfois les cadeaux sont spécifiques à cette fête de l'amour, comme au Pays De Galles où l'on s'offre des cuillères en bois sur lesquelles sont gravés des cœurs ou des cadenas, en synonyme de déclaration, ou encore au japon où la femme doit offrir une boîte de chocolats aux hommes de son entourage. Un mois plus tard, c'est l'homme, à son tour, qui offre des présents à ses proches. Tantôt la Saint Valentin évoque le plaisir d'offrir, tantôt elle délivre un message d'amour pour son prochain comme aux Etats-Unis ou encore un message d'espoir dans les pays meurtris par la guerre comme en Irak. La Corée, elle, possède des coutumes semblables au japon hormis qu'elle y intègre une fête pour les célibataires, un mois après la Saint Valentin, intitulée «le jour noir» où les célibataires se retrouvent entre amis et dégustent des nouilles noires.

Etant le seul pays, depuis 2008, à ne pas autoriser cette fête, l'Arabie Saoudite (la police religieuse) mène un combat contre les commerçants, alors interdits de posséder du rouge dans leurs vitrines. Enfin, cette fête se renouvelant chaque année, les scientifiques ne cessent de vouloir l'améliorer notamment avec le chocolat rose, découvert il y a peu de temps de cela par les japonais, après dix ans de recherches, mais également les «roses éternelles» qui marchent très bien cette année.

Fiala Mehila