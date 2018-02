Jumelage interhÃ´pitaux : Une Ã©quipe mÃ©dicale spÃ©cialisÃ©e du CHU Mustapha Ã  Aoulef Ã  Adrar

Une équipe médicale spécialisée du CHU Mustapha Pacha (Alger) a entamé, vendredi, ses prestations (consultations et interventions chirurgicales) à l’hôpital d’Aoulef (Adrar), dans le cadre d’un programme de jumelage inter-hôpitaux, a-t-on appris des responsables de l’hôpital.

Le staff médical comprend des spécialistes en médecine interne, cardiologie, ORL (oto-rhino-laryngologie) et médecine générale et intervient dans le cadre d'une opération de jumelage avec l’établissement public hospitalier Moudjahid Noureddine-Sahraoui, à Aoulef.

Il comprend aussi des spécialistes en pédiatrie, ophtalmologie et chirurgie générale, appelés à assurer une série de consultations et d’interventions chirurgicales à des malades de la région, a indiqué le directeur de l’hôpital, Mohamed Abdelghani El-Khal.

Une rencontre de formation sera également animée par ces spécialistes pour le personnel médical et paramédical local, sur les voies de prises en charge des patients, a-t-il signalé.