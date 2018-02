Lutte antiterroriste, M. Patterson : Â« Les Ã‰tats-unis saluent lâ€™expÃ©rience de lâ€™AlgÃ©rie Â»

La coopération en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme a été au centre des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, M. Messahel, et le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense, M. Patterson.

Le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense, chargé des Affaires africaines, Alan Patterson, a salué, hier à Alger, l'expérience de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. M. Patterson, qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en marge des travaux du 8e dialogue militaire algéro-américain, a salué «le niveau d'expérience de l'Algérie et son leadership en matière de lutte contre le terrorisme».

Il a exprimé, dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, le souhait des Etats- Unis de mettre à profit l'expérience algérienne dans ce domaine, afin de contribuer à la sécurisation et la stabilisation dans la région et dans le monde.

De son côté, M. Messahel a mis en avant l'importance que l'Algérie et son président Bouteflika accordent au renforcement des relations avec les Etats-Unis, notamment la coopération dans le domaine militaire. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué aussi que les entretiens qu'il a eus avec M. Patterson sur la coopération bilatérale en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme, que ce soit sur le plan bilatéral, dans le cadre des Nations unies ou au niveau du Forum mondial de lutte contre le terrorisme «ont été bénéfiques». Il a ajouté également avoir évoqué la situation prévalant dans la sous-région, notamment en Libye, au Mali et dans le Sahel. Les entretiens ont été une occasion pour examiner l'approfondissement de cette relation «qui existe depuis longtemps et d'échanger les points de vue entre les deux parties sur la situation dans la sous-région». (APS)