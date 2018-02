M.â€ˆGaÃ¯d Salah reÃ§oit le chef dâ€™Ã©tat-Major particulier du prÃ©sident franÃ§ais : Lâ€™Ã©tat de la coopÃ©ration militaire

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience, hier à Alger, au siège de l'état-major de l'ANP, l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major particulier du président de la République française.

Lors de cette rencontre, les deux parties «ont eu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays, et ont échangé les analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun».

Ont pris part à cette rencontre des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire française.

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques et l'amiral Bernard Rogel a signé le livre d'or de l'état-major de l'ANP. (APS)