Tamanrasset : Reddition dâ€™un terroriste

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts permanents fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 12 février 2018, aux autorités militaires dans la 6e Région militaire à Tamanrasset, en sa possession un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et un chargeur garni. Il s'agit de E. Zemma, alias Abou Rokia», précise la même source.

«Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent l'engagement et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire, mobilisées le long de nos frontières nationales, à contrecarrer toute tentative visant l'intégrité et la sécurité du territoire national», souligne le communiqué.