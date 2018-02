TÃ©bessa : Deux bombes artisanales dÃ©truites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit à Tébessa (5e Région militaire), deux bombes de confection artisanale», précise-t-on de même source. D'autre part et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont intercepté à El Oued et Biskra (4e RM), cinq contrebandiers et saisi une arme à feu, deux camions, un véhicule utilitaire, 175 quintaux de fer à béton et 47 quintaux de tabac». Dans le même contexte, des détachements de l'ANP «ont arrêté à In Salah et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), deux contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 0,65 tonne de denrées alimentaires et 300 litres de carburant», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Constantine (5e RM), trois criminels en possession de 8.590 faux billets de banque en monnaie nationale (15.590.000 DA)».

Par ailleurs, «42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Biskra, Laghouat, Tamanrasset, Béchar et Adrar», ajoute le communiqué. (APS)