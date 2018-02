ReprÃ©sentant le prÃ©sident de la rÃ©publique au sommet mondial des gouvernements : M. Yousfi Ã  DubaÃ¯

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a pris part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la 6e session du sommet mondial des gouvernements, qui s’est tenu à Dubaï (Emirats Arabes Unis), du 11 au 13 février, a indiqué un communiqué du ministère. Accompagné de l’ambassadeur de l’Algérie aux Emirats Arabes Unis, M. Salah Attia, le ministre a participé à plusieurs conférences et réunions organisées en marge de cette rencontre, souligne la même source. Les participants au sommet ont abordé différents volets dont l’avenir de la santé complémentaire et de la technologie vitale, les sociétés de l’avenir : la culture humaine et le périple du développement humain au prochain siècle, et la construction de l’identité gouvernementale. Ils ont également abordé l’importance de rétablir l’espoir en un avenir meilleur, les Etats virtuels et l’avenir de la gouvernance mondiale, et les nouvelles dimensions de la justice à l’ère des technologies. Le sommet a vu la participation de 4.000 personnalités représentant 140 Etats et 16 organisations internationales, dont des présidents et vice-présidents d’Etats, outre des personnalités mondiales leaders représentant les secteurs public et privé. (APS)