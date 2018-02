CoopÃ©ration : M. Hasbellaoui sâ€™entretient avec lâ€™ambassadeur de TchÃ©quie

L’élargissement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé a été au centre des discussions hier à Alger, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Mokhtar Hasbellaoui et l’ambassadeur de la République Tchèque en Algérie, Martin Vavra, indique un communiqué du ministère. Après avoir passé en revue l’état de la coopération actuelle dans le domaine de la santé, les deux parties ont convenu de la «nécessité d'élargir» cette coopération en tenant compte des potentialités de chaque pays et de ses besoins, précise la même source. A cet effet, l'expertise tchèque en matière d'ingénierie hospitalière sera «examinée à la lumière des orientations actuelles en matière de développement économique national basé sur l'investissement en Algérie dans des projets à forte intégration nationale». (APS)