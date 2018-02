Conseil de la nation : M. Bensalah reÃ§oit le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni

Le renforcement des relations bilatérales et l’élargissement des domaines de coopération ont été au centre de la rencontre qui a regroupé hier à Alger le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Alger, Barry Lowen.

PUBLIE LE : 14-02-2018 | 0:00