CoopÃ©ration : M. Hasbellaoui sâ€™entretient avec lâ€™ambassadeur de France

L'élargissement de la coopération algéro-française dans le domaine de la santé a fait l'objet d'un entretien, hier à Alger, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, indique un communiqué du ministère. L'entretien entre MM. Hasbellaoui et Driencourt a permis de «passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, caractérisée par l'existence de plusieurs projets de partenariat dans des domaines aussi variés que la greffe d'organes, la production de médicaments et de vaccins ainsi que les échanges d'experts en matière de soins spécialisés», précise le communiqué.