Conseil constitutionnel : M. Medelci reÃ§oit lâ€™ambassadeur du Japon

Le président du Conseil constitutionnel (CC), Mourad Medelci, a examiné hier à Alger avec l'ambassadeur du Japon à Alger, Masaya Fuji Wara, les moyens à même de développer les relations bilatérales en matière de justice constitutionnelle, indique un communiqué du Conseil. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du Conseil, MM. Medelci et Masaya Fuji Wara ont évoqué «les relations bilatérales privilégiées et les moyens de les développer dans le domaine de la justice constitutionnelle et de renforcer la coopération entre les instances chargées du contrôle constitutionnel des deux pays».