Radio numÃ©rique terrestre : TDA lance une station expÃ©rimentale

A l'occasion de la journée mondiale de la Radio, la station pilote de TDA à Tamentfoust, dédiée à la Radio numérique terrestre en mode T-DAB+, est entrée en service, a annoncé l’entreprise dans un communiqué.

Il est précisé que cette station de 600 watts diffuse un bouquet de quatre chaînes radiophonique au Centre et à l'Est de la capitale. «TDA diffusera, à titre expérimental, un bouquet de quatre chaînes radios de l'EPRS : Chaînes I, II, III et Jil FM, au Centre et à l'Est de la capitale, soit 68% de la population de la wilaya d'Alger», souligne la même source, notant qu’il s’agit principalement des communes de Bordj El Bahri, Dar-El-Beïda, Mohammadia, Hussein Dey, Sidi M'hamed, Alger Centre, Bab El Oued, Rouiba et Reghaïa. L’émetteur devrait également couvrir, en partie, la ville de Boumerdès, révèle-t-on. Le lancement officiel de cette station «contribuera à la maîtrise, par TDA, de cette technologie de dernière génération», l'objectif étant «d'assurer la migration de la diffusion de la Radio analogique FM à la Radio numérique terrestre (RNT)». Selon les explications fournies par la télédiffusion algérienne, cette station utilisera la norme T-DAB+ (Terrestrial Digital Audio Broadcasting), qui est, en fait, «la dernière version numérique de la FM». L’entreprise TDA, et tout en mettant en avant que ce processus de numérisation s'inscrit dans sa stratégie de migration vers la diffusion tout numérique en Algérie, rappelle qu'une première diffusion de démonstration a déjà eu lieu, au préalable. Cela s’est déroulé, en effet, lors de la journée d'étude sur la numérisation de la radiodiffusion, le 26 mars dernier, en mode DRM, à partir du centre de diffusion en ondes moyennes d'Ouled Fayet, Alger.

A terme, ces deux normes DRM et T-DAB+ remplaceront les modes de diffusion FM et AM respectivement, indique le communiqué, signalant que «la norme T-DAB+ est exploitée aujourd'hui sur plusieurs continents, couvrant 500 millions d'auditeurs dans 38 pays.

L'année dernière, 60 millions de récepteurs numériques ont été vendus dans le monde. Un poste de radio adapté doit être utilisé». T-DAB+ qui est, en fait, l’abréviation du «Terrestrial Digital Audio Broadcasting» constitue la norme utilisée pour la diffusion de la radio numérique terrestre RNT qui a été développée et standardisée par le projet européen EUREKA 147, et exploitée aujourd’hui sur plusieurs continents. Aujourd’hui et avec ce saut qualitatif, notre pays rejoint, ainsi, deux autres pays du continent africain, à savoir l'Afrique du Sud et la Tunisie à procéder à des tests en matière de radiodiffusion numérique terrestre. La radio numérique terrestre, communément appelée RNT, offre, rappelle-t-on la diffusion 100% numérique du signal de bout en bout. En d’autres termes, la RNT est à la radio ce que la TNT est à la télévision. Dans le communiqué rendu public, la TDA a évoqué nombre d’avantages que présente la RNT notamment, celui d’avoir une meilleure qualité de réception et d'écoute, sans le bruit de fond (souffle) et les coupures du signal, une classification des chaînes par ordre alphabétique pour faciliter leur recherche, une possibilité de diffusion d'un bouquet de neuf chaînes radios en qualité stéréophonique en lieu et place d'une seule chaîne par fréquence, comme c'est le cas actuellement avec la radio FM ainsi qu’une réduction de la consommation énergétique et des coûts de diffusion d'environ 60%. «Grâce à ce mode de diffusion, tous les émetteurs d'une même région peuvent fonctionner sur la même fréquence, de quoi faciliter la planification des fréquences», explique la TDA qui citera d’autre part les services supplémentaires éventuels à savoir l'affichage du titre écouté, guide des programmes, informations sur l'émission en cours et informations routières sur les radios embarquées et la mise de son programme «en pause» puis «le reprendre ultérieurement». Ce lancement de la première station expérimentale de la RNT en Algérie coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la radio ; une journée qui a été célébrée pour la première fois en 2012, suite à une décision de la Conférence générale de l’Unesco.

Soraya Guemmouri