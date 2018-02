Essais nuclÃ©aires de Reggane : Les survivants se souviennent

Le souvenir de l’atrocité de l’expérimentation est toujours ancré dans la mémoire des survivants, alors que les jeunes mesurent aujourd’hui les dégâts occasionnés et leurs effets sur la santé des populations du Sud-ouest du pays.

Ils interpellent à intervalles réguliers la conscience de la France sur un crime commis au nom de la civilisation. Les effets sont visibles sur tout l’environnement que l’Algérie tente d’assainir et procéder à la prise en charge des victimes de pathologies diverses qui sont les incidences terribles de ces essais d’une époque marquée par la course aux armements nucléaires, au nom du progrès technologique. Reggane a servi de laboratoire de recherches sur les armes de destruction massive. Des décennies plus tard, la population souffre toujours des séquelles de ces expérimentations qui ont bafoué les règles les plus élémentaires de l’humanité. La commémoration de l’événement est une halte pour évoquer les souffrances d’une population opprimée déjà par le régime colonial, synonyme d’injustice.

Tout un programme est mis en œuvre par l’Etat pour la prise en charge des victimes. Des fonds conséquents y sont consacrés. Il est impératif d’inviter les organisations humanitaires internationales à se pencher sur la question et à œuvrer à la reconnaissance du crime commis par la France coloniale. Société civile, historiens et moudjahidine demeurent mobilisés pour une telle alternative : celle de la reconnaissance. Ils ont tous un devoir pour faire aboutir cette revendication légitime exprimée depuis une soixantaine d’années. Cette reconnaissance constituerait un pas vers la matérialisation du devoir de mémoire aboutissant à un partenariat d’exception franco-algérien pour l’ouverture d’une nouvelle page, loin de toute passion.

A. Bellaha