Le ministre des moudjahidine Des consÃ©quences tragiques

58 ans après la tragédie, les victimes algériennes de la «Gerboise bleue» attendent toujours réparation d’un des plus abominables crimes contre l’humanité, pour paraphraser le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. «Devant les retombées dramatiques sur la santé des populations et les conséquences tragiques aussi bien sur l’équilibre écologique que celui environnemental, il est clair que cet acte colonial ne peut être classé que dans la grille des crimes contre l’humanité», a-t-il, en effet, indiqué lors de l’ouverture d’une conférence organisée, hier, à l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène de Bab Ezzouar (Alger), à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien.

En présence notamment des ministres de la Communication et de l'Environnement et des Énergies renouvelables, il ajoutera que ces explosions constituent un autre épisode d’une «longue» série de «crimes coloniaux» commis en Algérie. Pour lui, cet acte macabre s’inscrit dans le cadre d’une stratégie bien réfléchie «par la France coloniale après le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. «Assassinats, torture, internement, oppression, zones interdites ou minées, explosions nucléaires, … Il y avait toute une panoplie de sauvageries d’une rare violence, qui ont dépassé tout entendement», appuie encore le même représentant du gouvernement. Pour autant, a-t-il poursuivi, la machine coloniale avec toutes ses exactions et sévices,

« n’a pas eu raison de la détermination de nos glorieux martyrs et nos valeureux moudjahidine résolument engagés pour émanciper le pays du joug de la répression». «C’est la leçon que doivent retenir les jeunes génération», préconise M. Zitouni, appelant à cette occasion le peuple algérien à mettre à profit ce genre de commémorations pour «renforcer» sa cohésion et son unité. Il a également plaidé pour un devoir de mémoire à la hauteur de l’événement et invite à ce propos les historiens à approfondir «davantage» leurs recherches sur ce crime contre l’humanité, resté impuni, au grand dam des milliers de victimes qui sont en attente d’une reconnaissance concrète de la part de l’Etat français et ce, quand bien même la question a été soulevée à maintes reprises. C’était d’ailleurs le cas en décembre 2017, à l’occasion de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français, tenue, à Paris (France), sous la coprésidence des Premiers ministres des deux pays. Une concertation qui succède à la première réunion du groupe de travail mixte sur l’indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires français au Sahara ou leurs ayants droit, tenue à Alger, le 3 février 2016. Lors de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français, les deux parties sont convenues, rappelle-t-on, de la mise en place d’un dialogue «spécifique» dans les «meilleurs» délais. Connu sous l’appellation «Gerboise bleue», le premier essai nucléaire dit «atmosphérique», effectué le 13 février 1960, a eu lieu à Hammoudia, à 50 km de Reggane (Adrar), à l’extrême sud de l’Algérie.

Ne se contentant pas de cette expérience, la France coloniale mènera trois autres essais de même type et répondant aux noms de codes de «Gerboise rouge» et «Gerboise blanche», en référence aux couleurs du drapeau français, et de «Gerboise verte» pour faire croire à l’opinion internationale qu’il s’agit d’explosions «propres» et ayant des visées «pacifistes». S’ensuivirent ensuite 13 autres explosions nucléaires souterraines. Les dégâts provoqués sont innombrables. L’ on compte, par ailleurs, des dizaines de détenus algériens utilisés comme cobayes. Aussi, des retombées radioactives ont été observées au Mali, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Niger, en Centrafrique, au Tchad et au Ghana. Au total, 26 pays africains, en sus du Sud de l’Espagne et une partie de la Sicile (Italie). C’est dire l’atrocité de ce crime contre l’humanité lequel restera pour la France une tache noire difficilement effaçable de son histoire «civilisationnelle».

S. A. M.