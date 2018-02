CÃ©rÃ©ales - blÃ© dur : Autosuffisance d'ici Ã  2020

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie a organisé, hier à Alger, un séminaire sur les outils de perfectionnement pour une meilleure rentabilité des blés durs. M. Amrani Norredine, directeur central à l’Office algérien interprofessionnel des céréales, a indiqué que le pays ambitionne d'atteindre son autosuffisance en blé dur d'ici 2020. «Le gain de production projeté pour atteindre le 0% d’importation de blé dur est de 14,3 millions de quintaux», a-t-il souligné.

De son côté, Mme Sadli Fathia, responsable contrôle de réseau du blé dur au Groupe Amor Benamor, a indiqué que l’entreprise a mis en place un réseau intégré regroupant les intervenants de la filière. M. Farouk El Hadj Hammiche, directeur Syngenta Algérie, a indiqué que l’initiative Saba Plus s’appuie sur la largeur de l’offre, l’innovation, la proximité et l’accompagnement. A propos de l’industrie des pâtes alimentaires, l’orateur a indiqué qu’il y a des entreprises performantes qui peuvent se positionner sur le marché international.

A propos des liens entre les transformateurs et les agricultures, il a souligné la nécessité de créer une plateforme de concertation entre les différents acteurs.

Makhlouf Ait Ziane