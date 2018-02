DÃ©gel des projets des ressources en eau : plus de 90 milliards DA rÃ©servÃ©s Ã  lâ€™assainissement sanitaire

«La levée du gel sur les projets du secteur a touché le domaine de l’assainissement sanitaire sachant que les autres domaines n’étaient pas concernés par le gel», a affirmé le ministre lors d’une conférence de presse en marge de sa visite de travail à Djelfa.

M. Necib a précisé que «plusieurs wilayas à travers le pays ont bénéficié des projets dégelés pour l’assainissement sanitaire pour lequel une enveloppe financière de plus de 90 milliards DA a été consacrée».

Répondant à une autre question sur l’augmentation de la tarification de l’eau, le ministre a affirmé que «cette question n’est pas à l’ordre du jour du secteur».

Concernant le taux de remplissage des barrages, le ministre a indiqué que «le taux national a atteint 54% et devrait s’élever notamment après les importantes chutes de neige à travers différentes wilayas du pays».

M. Necib a rappelé par ailleurs l’intérêt accordé par l’Etat à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable affirmant qu’il y a une coordination étroite entre son ministère et le secteur de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement territorial en vue d’optimiser les prestations au profit des citoyens. (APS)