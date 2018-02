SantÃ© : Projets industriels en pharmacie

Le développement de la coopération bilatérale algéro-suédoise dans le domaine de la santé a été au centre d'un entretien, hier à Alger, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et l'ambassadeur du Royaume de Suède en Algérie, Mme Marie-Claire Swrd Capra, indique un communiqué du ministère. L'accent a été mis, à cette occasion, sur la «mise en œuvre effective de toutes les clauses du partenariat signé entre le ministère de la Santé, et l'entreprise suédoise Elekta, ainsi que la poursuite de la coopération bilatérale dans différents secteurs de la santé», précise le communiqué. Les discussions «ont porté sur la nécessité d'accélérer l'implantation de la société Elekta en Algérie, en assurant, notamment, la maintenance des équipements de radiothérapie et la formation, ainsi que la constitution d'équipes technico-administratives permanentes», souligne la même source. Par ailleurs, et après avoir passé en revue l'état des projets industriels de partenariat en pharmacie, les deux parties ont évoqué «les grands axes à développer à la faveur de la visite que devra effectuer début 2019 en Algérie le ministre suédois de la Santé», ajoute le communiqué. (APS)