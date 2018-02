Agence de dÃ©veloppement extÃ©rieur dâ€™Andalousie : Partenariat commercial et agricole

La responsable de la promotion des investissements de l’agence espagnole de développement extérieur Axtanda de la région d’Andalousie, Blanca Crispo Martinez, a souligné, à Mostaganem, l’importance du partenariat entre opérateurs algériens et espagnols dans le domaine commercial et de l’investissement agricole. Mme Crispo Martinez a estimé, lors d’une rencontre réunissant des opérateurs économiques algériens et espagnols spécialisés dans le domaine de la production agricole et de l’agroalimentaire, que les perspectives de partenariat entre la région d’Andalousie, et Mostaganem en matière d’utilisation des technologies modernes en agriculture et dans les industries alimentaires et de transformation seront fructueuses et utiles pour les deux parties. La responsable espagnole a souligné qu’une délégation d’opérateurs économiques espagnols, composée de 11 membres et représentant divers créneaux, séjourne à Mostaganem, pour nouer des liens avec leurs vis-à-vis de Mostaganem, dans la perspective de créer des sociétés mixtes versées dans les domaines agricole et industriel. Cette rencontre a vu la participation de 24 opérateurs économiques de Mostaganem, spécialisés dans les semences, les produits phytosanitaires, l’emballage, l’aviculture, la transformation de viande blanche, l’horticulture, ainsi que des représentants de bureaux de consulting et l’université de Mostaganem. Le SG de la Chambre d’agriculture de la wilaya de Mostaganem a fait part, de son côté, de son souhait de voir ces rencontres bilatérales donner lieu à des sociétés réussies, à l’exemple de la ferme-pilote algéro-espagnole de production de fruits de Fornaka. Il a également souligné que les relations directes entre opérateurs permettront de mieux connaître les expériences des deux parties et de la valeur ajoutée que peuvent apporter les sociétés espagnoles au marché national. (APS)